CCOO reclama "soluciones" ante la ausencia de guardias de Traumatología en el Hospital García Orcoyen

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha exigido al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra "soluciones" ante la ausencia de guardias de Traumatología en el Hospital García Orcoyen de Estella.

La organización sindical ha manifestado en una nota su "enorme preocupación por el deterioro del servicio asistencial del área de salud de Estella-Lizarra". "La ausencia de guardias de Traumatología en el Hospital García Orcoyen en el turno de tarde y fines de semana y festivos conlleva un menoscabo del derecho a la salud para una población de más de 65.000 personas usuarias", ha advertido.

CCOO ha destacado que "la ciudadanía del Área de Estella-Lizarra tiene derecho a disponer de una atención sanitaria pública de calidad, accesible y con las garantías necesarias, también en la atención urgente". "La planificación de los recursos humanos junto a una adecuada dimensión de las plantillas son elementos para garantizar la sostenibilidad y la calidad de la Sanidad Pública", han señalado desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Navarra.

Por ello, el sindicato ha urgido al Departamento de Salud a "la búsqueda de unas soluciones que no sean únicamente momentáneas o coyunturales". Asimismo, le ha instado a que la búsqueda de dichas soluciones "se realice en el marco de la mesa sectorial y con la totalidad de las organizaciones sindicales con representación en la misma". CCOO ha criticado "la evidencia de otras negociaciones paralelas y externas al foro oficial que, además, no están sirviendo para solventar los problemas que aquejan a distintos servicios del sistema sanitario y que repercuten en la atención a la ciudadanía".

Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Navarra han expresado su "compromiso con una sanidad pública dotada de los recursos humanos necesarios y con una atención de calidad para toda la población, con independencia de su lugar de residencia".