CCOO valora "positivamente" el preacuerdo del convenio de almacenistas de alimentación de Navarra

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha valorado "positivamente" el preacuerdo del convenio de almacenistas de alimentación de Navarra firmado por CCOO, LAB y UGT y la patronal del sector, y ha puesto en valor que "se hayan podido aparcar las diferencias existentes".

En un comunicado, desde el sindicato han destacado que "se han recogido gran parte de las reivindicaciones" que CCOO presentó en su plataforma reivindicativa inicial.

El preacuerdo, según han remarcado, "llega tras casi un año de negociaciones y movilizaciones y va a beneficiar a unas 2.000 personas trabajadoras de Navarra". Con vigencia de tres años (2025-2027), "garantiza el poder adquisitivo de las plantillas", con un incremento salarial del IPC de Navarra más un 1% por cada año de vigencia del convenio.

La jornada laboral se reduce, "una reivindicación especialmente peleada por CCOO", quedando la jornada anual en 1.730 horas durante los años 2025 y 2026 y 1.726 en 2027. Además, un máximo de jornadas laborales al año de 250 días en 2026 y 248 en 2027. Se mejora también la libranza de fines de semana completos, que pasan de 6 a 8.

El convenio "mejora el empleo", ya que la contratación mínima a tiempo parcial será de 20 horas semanales y cada año se consolidará el 50% de las horas complementarias realizadas el año anterior.

Mejoran asimismo los permisos retribuidos y licencias, las vacaciones, se amplía la aplicación del plus de carretillero y se introducen medidas para evitar riesgos en la autoventa y cobros, obligando a las empresas a contratar un seguro.

CCOO ha destacado especialmente la reducción sustancial de días máximos de trabajo al año (250 días en 2026 y 248 días en 2027), ya que marca "un hito en el sector de comercio".