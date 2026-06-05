CCOO ve la propuesta de OPE docente "insuficiente" para reducir la interinidad pero no se opondrá a su aprobación

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Navarra ha afirmado este viernes que la propuesta de Oferta Pública de Empleo (OPE) docente correspondiente a la tasa de reposición de 2025 y la distribución de plazas prevista para los procesos selectivos de 2027 "es insuficiente para reducir la interinidad", si bien no se opondrá a su aprobación porque "cualquier convocatoria contribuye a facilitar el acceso a la función pública docente".

En un comunicado, el sindicato ha subrayado que el actual sistema de reposición de efectivos "responde a necesidades del pasado y se ha demostrado insuficiente para afrontar uno de los principales problemas estructurales de la enseñanza pública navarra: la elevada temporalidad de sus plantillas".

Según los datos disponibles, "la interinidad en el sistema educativo navarro continúa situándose en torno a un tercio del profesorado cada curso escolar".

En este contexto, las 355 plazas incluidas en la propuesta de empleo público docente de reposición del año 2025 "no permiten una reducción significativa de ese porcentaje ni avanzan hacia una estabilización real del personal docente".

Por ello, el sindicato reclama una "revisión profunda" de las herramientas normativas que regulan el empleo público y exige a las administraciones competentes que "impulsen cambios legislativos dirigidos a reducir de forma efectiva la temporalidad en la enseñanza pública".

Mientras tanto, CCOO no se opondrá a la aprobación de la oferta de empleo. El sindicato entiende que "cualquier convocatoria contribuye a facilitar el acceso a la función pública docente" y considera "prioritario" no "obstaculizar los procesos selectivos mientras se reclaman soluciones estructurales de mayor alcance".

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DOCENTES A OFERTAR EN 2027

Respecto a la propuesta de distribución de 722 plazas docentes para los procesos selectivos de 2027, CCOO realiza una valoración "positiva" del volumen de plazas planteado.

Sin embargo, advierte de que esta oferta "tampoco permitirá alcanzar el objetivo de reducción de la temporalidad hasta el 8%, porcentaje que viene siendo señalado por las instituciones europeas como referencia para las administraciones públicas". CCOO "lamenta" que con las plazas planteadas "el porcentaje de temporalidad rondará el 30%".

Además, el sindicato solicita revisar las 53 plazas correspondientes a Sectores Singulares de Formación Profesional, ya que "no se contempla ninguna plaza en euskera". Asimismo, considera "insuficiente" la oferta de determinadas especialidades tecnológicas en euskera, como Informática o Sistemas y Aplicaciones Informáticas, "donde el reducido número de plazas previstas obliga a movilizar a un elevado número de aspirantes para competir por muy pocas vacantes".

CCOO también ha puesto el foco en varias familias profesionales de Formación Profesional "que presentan importantes necesidades de estabilización". Tras analizar la situación junto a distintos centros educativos, el sindicato ha detectado "déficits en algunas especialidades, donde existe una clara desproporción entre las plazas estructurales existentes y el número de personal funcionario que actualmente las ocupa".

CCOO "seguirá defendiendo una política de empleo público que permita reforzar la calidad de la enseñanza pública, reducir de forma efectiva la temporalidad y garantizar plantillas estables en todos los niveles educativos".