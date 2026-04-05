El Centro de Educación Especial Isterria forma a personal del HUN para mejorar la atención a personas con discapacidad

Un momento de la jornada. - FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

PAMPLONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas del equipo del Centro de Educación Especial Isterria de Fundación Caja Navarra impartieron una sesión formativa dirigida a profesionales del Hospital Universitario de Navarra (HUN) en el marco del programa 'BPSO: Cuidados centrados en la persona y la familia', que tiene por objetivo mejorar la atención a personas con discapacidad intelectual en el entorno sanitario.

Durante la sesión, el equipo de Isterria presentó el 'Pasaporte Sanitario', una herramienta que recoge información clave sobre cada persona, como pautas de comunicación, comportamiento o recomendaciones para procedimientos médicos, con el objetivo de "facilitar una atención más personalizada y adaptada a sus necesidades".

Isterria lleva trabajando algún tiempo con el Comité de Humanización del Hospital Universitario de Navarra para poder incluir toda esta información en la carpeta sanitaria y mejorar la atención a colectivos como personas con discapacidad intelectual, mayores o migrantes que no hablan castellano.

Las profesionales de Isterria Laura San Martín, Alicia Azcona y María Aragón trasladaron a las más de 100 personas participantes de los diferentes perfiles profesionales del Hospital Universitario de Navarra "cómo prestar mejores apoyos a las personas con discapacidad intelectual desde la comunicación, la regulación conductual y la salud física". El objetivo es "mejorar el acceso y la atención sanitaria, garantizando así el derecho a la salud de las personas con discapacidad intelectual, desarrollando acciones que mejoren la inclusión y la calidad de vida de este colectivo y sus familas".

Este centro de Fundación Caja Navarra ya participó en la edición de 2025 de estas jornadas con la presentación del proyecto de Desensibilización Sanitaria y la plataforma de gestión MAIA, propia de este Centro de Educación Especial.