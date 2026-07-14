El centro de Pamplona irá reabriendo al tráfico este miércoles tras las restricciones por las fiestas

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con el final de los Sanfermines, Pamplona irá recuperando la normalidad y revocando las restricciones impuestas desde el pasado 5 de julio con motivo de la llegada de las fiestas.

Se prevé que, a partir de las 14 horas de este miércoles 15 de julio, se reabra la circulación en el centro de la ciudad, tanto en los accesos al Casco Antiguo como en el tránsito por las calles del Primer y Segundo Ensanche cortadas estos días.

A partir de mediodía, se irán retirando las barreras y los puestos de control habilitados en zonas como la cuesta de Santo Domingo, la cuesta de Labrit o la avenida de Gipuzkoa, y se podrá volver a circular por la zona comprendida entre la avenida del Ejército, avenida de la Baja Navarra y Conde Oliveto y el límite con el sector 1 (Casco Antiguo).

Calles como Julián Arteaga, Sandoval, Navas de Tolosa o el vial junto a la sociedad Larraina, y espacios como el entorno de la Plaza de Toros, las Huertas de Santo Domingo, el portal de Francia, Santa María la Real o la zona de Labrit irán recuperando también su fisonomía y accesos habituales. Asimismo, se reactivará el sistema de control de accesos al Casco Antiguo y al parque de Aranzadi suspendido en fiestas.

El aparcamiento junto a los corrales del Gas, donde estas fiestas solo podían aparcar residentes de los sectores 1 y 8, será ya de acceso libre y funcionará como habitualmente, es decir, como zona naranja de estacionamiento.

Lo que se va a mantener unos días es el aparcamiento de la pista polideportiva del colegio Dominicas Pamplona, en el entorno de los corrales del Gas, que está funcionando como zona exclusiva de estacionamiento para residentes del sector 1.

De esta forma, se compensan las plazas que se pierden en el parque del Runa hasta que se desmonten las barracas y se acondicione de nuevo la zona.