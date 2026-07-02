El CEO de CaixaBank destaca el "extraordinario" tejido industrial de Navarra y su "empuje empresarial"

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmado que Navarra tiene un tejido empresarial e industrial "extraordinario, la mayor proporción con el peso de la industria, un 27,5%, comparado con el 12-13% de España, más del doble, la provincia más exportadora de España también, una de las más ricas".

En un desayuno de trabajo organizado este jueves en Pamplona por Diario de Navarra-DN Management, en el que se han abordado los principales retos y oportunidades de la economía y del sector financiero, Cortázar ha señalado que "vemos un empuje empresarial en Navarra y una posición extraordinaria".

Entre otras cuestiones, ha señalado que "sectores muy importantes como la automoción están en un momento de cambio profundo y es necesario adaptarse". "Para eso hay que hacer los deberes, como se está haciendo", ha manifestado. Preguntado sobre si la implantación de fábricas chinas "pone en riesgo" a las marcas europeas, ha respondido que "la industria de automoción está en un momento de amenaza fuerte, y de amenaza fuerte por la pujanza de la industria automovilística china".

"El riesgo existe, el riesgo creo que es algo que tenemos que tomar muy en serio en Europa", ha manifestado, tras apostar por "huir de los cortoplacismos" y remarcar que "la amenaza existe". Aunque "no soy un experto en el sector, concretamente en Navarra", ha subrayado que "es una preocupación". "China se ha vuelto la fábrica del mundo y tiene un régimen de unos valores diferentes de los nuestros", ha apuntado.

En cuanto al entorno macroeconómico y los datos que indican que el crecimiento económico español sigue superando a la media europea, Gortázar ha señalado que "el crecimiento que estamos viendo es real". "Las cifras que vemos de actividad, de crecimiento de nuestra inversión, de nuestra operativa de crédito, crecimiento de flujo, crecimiento de pagos, todo indica que evidentemente la economía española está creciendo a un ritmo que es muy superior al de los homólogos europeos y no estamos habituados a eso", ha explicado.

Según ha indicado, "hay una serie de razones, algunas estructurales, otras más coyunturales, pero desde la pandemia el turismo, la inmigración, la llegada de los fondos europeos, tenemos una serie de razones que están empujando la economía". A su juicio, "eso no es ficticio", ahora "la cuestión" es si "es sostenible". "En este momento, lo que hay que pensar es en que este crecimiento se va a ir desacelerando progresivamente en el medio plazo, porque la fuerza de estos factores no va a desaparecer, pero la capacidad de seguir añadiendo crecimiento en términos relativos no va a tener la misma fortaleza", ha advertido.

En este sentido, ha apostado por "aprovechar los buenos tiempos del ciclo que estamos teniendo" para "sentar las bases de un cambio mas estructural". "Pensar que España pueda ser la California de Europa, cuando hablamos de California en Estados Unidos, pues claro que puede ser, y hay toda una serie de motivos, pero hay que hacer el trabajo y hay que planificar a medio y largo plazo", ha manifestado.

En cuanto a las proyecciones monetarias, ha señalado que "con los tipos en el 2,25 y una inflación que está en 3,2 en España y en 2,9 en Europa, en niveles elevados, tenemos una política monetaria en este momento expansiva, facilitadora". A su juicio, "no son los tipos de interés en este momento la amenaza a la economía, al crecimiento económico". "Y sí creo que son un instrumento necesario para anclar las expectativas de inflación, como afortunadamente están siendo ancladas", ha subrayado, tras considerar que el Banco Central Europeo está "cumpliendo muy bien esa labor primordial" y que "no nos encontramos en un proceso inflacionario mas grave".

Preguntado por los momentos de "fragmentación" y de "inestabilidad política" que atraviesa el país, Gortázar ha señalado que "nos está frenando". "En España hemos conseguido atraer a la gente que quiere venir a visitarnos, el turismo, a la gente que quiere venir a vivir aquí y a trabajar, que es la inmigración. El desafío que tenemos es tener un país que atrae la inversión, a la gente que quiere venir a invertir y que España sea verdaderamente un país 'investor friendly", ha manifestado.

Para ello, ha dicho, "necesitamos planificación de largo plazo y estabilidad, porque la inversión productiva no es una inversión de 'hoy entro y me voy mañana', esa no crea valor". Según ha explicado, "lo primero que miras es cuál es la estabilidad del país, pero no a tres años, sino a 15 o 20, es decir, cuál es el marco institucional, la capacidad, si 'me van a cambiar las normas, me van a cambiar las leyes fiscales'".

"Y mientras tengamos un país con una fragmentación y una polarización tan alta, hay un problema básico, que es que no estamos tomando esas decisiones de largo plazo, de planificación, las que son importantes en una hoja de ruta del país", ha manifestado. A su juicio, "no se están tomando porque es muy difícil en el corto plazo llegar a acuerdos que no sean utilizados políticamente de una manera populista" y "por tanto se dejan tomar decisiones".

En cuanto a la Inteligencia Artificial, ha destacado que es "un fenómeno muy transformador para nosotros". Según ha destacado, "somos una máquina de datos, porque realmente nuestros productos no son físicos", y "cómo interactúas tú con los datos es precisamente lo que es la IA, lo que está cambiando: cómo interactúas". En este sentido, si de aquí a 5 años una entidad "no está facilitando a sus clientes la interacción con su dinero, se quedará fuera".

En cuanto a las nuevas formas de pago, ha remarcado que el mundo "está cambiando a toda velocidad y yo creo que nadie sabe en 5 años qué vamos a pagar con qué instrumento y cómo va a cambiar, qué papel va a tener el euro digital, los stablecoins, el pago con Bizum". "Una de las iniciativas que creemos que puede tener un papel son las monedas estables, los stablecoins, pero no va a desaparecer el efectivo ni va a ser todo stablecoins", ha dicho. Gortázar ha considerado que el euro digital "tendrá su función", pero "no me parece que es el que va a desplazar a otros instrumentos de pago".

En cuanto a la sostenibilidad de las pensiones, ha afirmado que "confiamos en que el Estado va a ser capaz de ofrecer una pensión a todas las personas en el futuro" y que "eso no está en riesgo". "Lo que está en riesgo es cuál es el nivel de esa pensión respecto al nivel de vida previo que tiene una persona", ha añadido, tras incidir en que el "problema" va a ser "el nivel de esas pensiones en el futuro respecto al último sueldo".

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración del Grupo la Información, Alfonso Bañón, ha afirmado que en Navarra, "el valor de CaixaBank adquiere una dimensión aún más cercana y fundamental", ya que "la historia financiera y el progreso de Navarra se redefinieron positivamente en el año 2012, cuando CaixaBank asumió con una enorme responsabilidad el legado histórico y operativo de Caja Navarra".

"Aquel hito estratégico no fue una simple absorción de activos, fue el inicio de un compromiso de permanencia con nuestra tierra, una transición que preservó el músculo del crédito para nuestras familias y empresas y que aseguró además que el histórico arraigo social no se diluyera, sino que se potenciara más allá de las palabras. Disponer hoy de 147 oficinas en 117 poblaciones de Navarra es muy significativo", ha subrayado.