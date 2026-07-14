Cerca de 400 personas mayores se han formado con el proyecto Competencias Digitales +60 en Navarra

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Competencias Digitales +60, impulsado por Red.es y la Fundación 'la Caixa', ha formado a cerca de 22.000 personas mayores de 60 años en toda España, 378 de ellas en Navarra, con el objetivo de "reducir la brecha digital que afecta a este colectivo y favorecer su autonomía en un entorno cada vez más digitalizado".

La iniciativa se ha articulado a través de 2.263 talleres impartidos en 350 centros de personas mayores de toda España.

El taller más demandado ha sido el dedicado a los trámites por internet, lo que "refleja la necesidad de muchas personas mayores de ganar autonomía para llevar a cabo gestiones del día a día, como pedir una cita médica, realizar trámites administrativos o efectuar compras y reservas en línea".

La iniciativa, impulsada por Red.es en el marco de Generación D y financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation de la Unión Europea, ha sido desarrollada en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta.

Los talleres se han organizado en 3 bloques temáticos: entorno digital, gestión del tiempo libre y comunicación, y redes sociales. Las casi 22.000 personas participantes tenían entre 60 y 96 años y representaban "de forma equilibrada" las diferentes franjas de edad, aunque destaca la elevada participación de personas mayores de 76 años, que constituían el 29,4 % del total. Asimismo, cuatro de cada diez participantes contaban con estudios básicos o carecían de formación reglada.