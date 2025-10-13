CGT convoca huelga general este miércoles en Navarra "contra el genocidio y el apartheid que sufre el pueblo palestino"

Critican que "pese al alivio que supone el alto el fuego", la "maquinaria criminal" sigue "intacta"

PAMPLONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CGT ha convocado este miércoles, 15 de octubre, una huelga general en Navarra "contra el genocidio y el apartheid que sufre el pueblo palestino por parte del Estado de Israel".

Según han dado a conocer este lunes, la huelga "será de 24 horas y en todos los sectores" porque "pese al alivio que supone el alto el fuego de los últimos días para la población palestina, la maquinaria criminal que ha bombardeado hospitales y escuelas, asesinando a miles de niños, sigue intacta".

"Porque el mecanismo de ocupación y sangre que es el sionismo, sigue intacto. Porque sus crímenes de guerra y lesa humanidad, siguen sin ser juzgados. Convocamos huelga general porque el movimiento sindical debe estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo, en el que las leyes del Derecho Internacional están siendo dinamitadas", han subrayado.

El objetivo de la huelga general, según han apuntado, es "dar cobertura con nuestras herramientas sindicales a un movimiento popular, del que formamos parte, y que ha sido ejemplar: que rechaza el genocidio, y que ha demostrado su enorme fortaleza, sacudiendo y revertiendo la llamada opinión pública respecto a la masacre en Gaza; que ha sido capaz de poner el cuerpo en la Vuelta Ciclista para evitar la normalización de las relaciones con Israel; que ha inundado las calles como no se veía desde hace tiempo; que ha creado iniciativas de ruptura de relaciones comerciales con aquellas empresas vinculadas a Israel; que se ha jugado la vida en una flotilla para romper un bloqueo militar, que mata de hambre a la población palestina".

"El sindicalismo debe estar a la altura. Debemos aprovechar la fortaleza de este movimiento que hemos creado, para debilitar al máximo el sionismo, una corriente colonial y, por lo tanto, racista, que ha aniquilado decenas de miles de vidas y que lleva decenios vulnerando las resoluciones de Naciones Unidas", han manifestado.

Desde CGT "reivindicamos a la clase trabajadora como actor imprescindible para revertir la situación de Palestina", porque "un genocidio nos interpela directamente, porque los gobiernos occidentales llevan años mostrando su complicidad con Israel".

"Por eso, la sociedad civil se erige como un actor imprescindible para revertir la situación. Convocamos huelga general porque la situación trasciende a Palestina. Porque estamos en mitad de un rearme en Europa, que para que se materialice, recortará de las partidas sociales como se está viendo en Francia; y por otro lado, que da alas a la extrema derecha. Como clase trabajadora, entendemos esta respuesta frente a la barbarie sionista, como respuesta a algo mucho más global: el 'no' a un mundo cada vez más militarizado, que invierte cada vez más en guerra", han comentado.

Por todo ello, desde CGT han realizado "un llamamiento a toda la clase trabajadora para que participen en los paros y movilizaciones" convocadas junto al resto de sindicatos, "dejando de lado nuestras visiones particulares porque así entendemos que nos lo exige la situación y la clase trabajadora".

"La huelga, en ese sentido, es algo complementario; una forma de dar respuesta y cobertura a quienes nos han trasladado que su conciencia les dictaba hacer algo más. No podemos desaprovechar este momento histórico, la fuerza de esta ola de solidaridad, de defensa del pueblo palestino, de defensa del Derecho Internacional, del derecho a existir libres de los pueblos del mundo", han añadido.

Desde CGT han considerado que "ha llegado el momento de canalizar en medidas concretas todo esto: mediante una huelga que exija a nuestros gobiernos la ruptura total de relaciones con Israel y que sus crímenes no queden impunes; que exija la ruptura de las relaciones comerciales de las empresas con los proveedores cómplices de Israel, tal y como exige Naciones Unidas".

"Por eso es tan importante que paremos el 15 de octubre. Que llenemos las calles. Que los gobiernos perciban que somos capaces de pararlo todo. No podemos perder el impulso creado. Verdad, justicia y reparación. Nos jugamos mucho", han reivindicado.