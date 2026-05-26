Charlas, exposiciones y talleres sobre nuevas formas de creación textil en la Semana de la Moda de la Casa de Juventud

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Juventud celebra estos días la Semana de la Moda Joven, una propuesta que incluye charlas, exposiciones y talleres en torno a la moda, la creación textil, los nuevos materiales y los procesos productivos en la industria.

Esta Semana de la Moda, que surge de la colaboración de la Casa de la Juventud con el diseñador y creador Alex Castillo Martínez, arrancará este miércoles y se prolongará hasta el sábado, si bien la exposición 'Procesos de moda' podrá visitarse hasta el 15 de junio.

La Semana de la Moda Joven "aspira a convertirse en un espacio de encuentro, donde la juventud pueda explorar nuevas formas de creación, compartir conocimientos y desarrollar una mirada crítica sobre el diseño textil".

Bajo esta premisa, se ha confeccionado un programa de actividades que arrancará este miércoles, a las 19 horas, con la charla 'Moda alternativa japonesa', que imparte Iruña Harajuku, la comunidad en Pamplona de moda alternativa japonesa. La charla servirá para abordar qué es la moda alternativa japonesa. También ofrecerá consejos, recursos y referencias para aquellas personas que quieran sumarse a esta tendencia emergente.

Por su parte, el jueves y el viernes se han programado sendos talleres sobre moda. El primero, a las 18 horas, versará sobre el diseño experimental y los biomateriales, y será impartido por la diseñadora catalana Sara Gellez.

En él se experimentará con materiales no convencionales, como residuos orgánicos. Así, se mostrará el "potencial" del café, la cáscara de huevo, las pieles de frutas y de verduras, por ejemplo. En el taller se presentará un muestrario con más de 30 biomateriales y biotejidos y una colección cápsula de vestuario escénico.

El viernes, a las 19 horas, se impartirá el taller 'Experimentación textil y nuevos materiales', de la mano del creador y diseñador Alex Castillo. Las personas participantes podrán experimentar con microcemento aplicado sobre diferentes superficies textiles y comprobarán el comportamiento del material en estos usos.

EL SÁBADO, TARDE DE OCIO SOBRE MODA

Dentro de esta Semana de la Moda Joven, la Casa de la Juventud dedicará su habitual Tarde de Ocio del sábado a esta temática. Las actividades se realizarán de 17.15 a 21 horas, y están dirigidas a jóvenes de 12 a 30 años. Al igual que el resto de propuestas de la Semana de la Moda, todas son con entrada libre.

Durante esta jornada, las personas participantes podrán aprender, experimentar y crear sus propias piezas de ropa, sin necesidad de experiencia previa, a través de talleres prácticos.

El primero de esos talleres, que tendrá lugar de 17.15 a 18.45 horas, lleva por título 'Crea desde cero' y propone "perder el miedo a crear, explorar materiales y comenzar a desarrollar ideas propias". Se trabajará el 'patchwork' y la transformación de prendas, animando a la personalización mediante la pintura, detalles creativo y cortes. Además, se abordará la creación con materiales reciclados.

De 19 a 20.30 horas, se celebrará el taller 'De la idea al accesorio', donde se propone pasar de las ideas a piezas reales. Se confeccionará una 'tote bag' paso a paso, se diseñarán 'charms' personalizados y se transformarán tejidos.

Los talleres serán impartidos por el diseñador Alex Castillo Martínez; Gladys Padovanis Blide, especializada en macramé contemporáneo; y Anne Ganuza Jorge, diseñadora y artista.

EXPOSICIÓN DE ALEX CASTILLO Y CREANAVARRA

La Semana de la Moda se completa con la exposición 'Procesos de Moda', de Alex Castillo y Creanavarra, que podrá visitarse en la Casa de la Juventud desde este miércoles al 15 de junio.

La exposición constituye el eje central del proyecto y muestra parte de la colección de Alex Studios y el trabajo de alumnos y exalumnos de Creanavarra, a través de piezas textiles y elementos experimentales.

El espacio ha sido intervenido con objetos cedidos por Traperos de Emaús, que "no solo construyen la estética de la sala, sino que también introducen una reflexión sobre la reutilización y el valor de lo existente dentro del diseño".

A lo largo del recorrido se presentan distintos grupos de piezas que "responden a formas muy diferentes de trabajar el textil, desde lo más artesanal hasta lo más experimental". La muestra se ha articulado en distintas secciones. Una de ellas se centra en trabajos realizados con lana, entendida "no solo como material, sino como punto de partida del proceso creativo".

Las piezas "exploran las posibilidades de la lana desde una perspectiva contemporánea, combinando procesos artesanales con un enfoque más libre". En esta sección se incluyen diseños de Alex Studios junto a una propuesta de la diseñadora Irati Azkoiti.

Otra de las secciones se centra en Traperos de Emaús, y gira en torno a materiales recuperados. Las piezas han sido desarrolladas utilizando tejidos ya existentes, planteando el diseño desde la reutilización y la transformación. En lugar de partir de materia nueva, el proceso "comienza con lo que ya está hecho, adaptándose a sus limitaciones y posibilidades". Los diseños de esta sección pertenecen a Alex Studios.

La sección Microcemento presenta prendas que "se alejan de su carácter textil para acercarse a lo escultórico". En colaboración con Cement Design, empresa que lleva varios años colaborando junto a Creanavarra, se introduce el microcemento como material aplicado al cuerpo. A lo largo de este tiempo, los alumnos han desarrollado múltiples propuestas con este material, "explorando sus posibilidades dentro del diseño".

Y, por último, la sección Diseño Creativo recoge las creaciones del alumnado de Creanavarra, con distintos enfoques dentro del proceso de aprendizaje del diseño, "mostrando la diversidad de ideas, técnicas y maneras de trabajar".