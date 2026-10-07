La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos por la previsión de precipitaciones intensas

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Como consecuencia de los avisos amarillos de la Aemet por el pronóstico de lluvias intensas, de al menos 15-20 mm en una hora, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) advierte de la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en el extremo norte de la cuenca durante la tarde de este miércoles.

Estas súbitas crecidas podrían afectar a Cantabria, Castilla y León (Burgos), Navarra, Aragón (Huesca) y Cataluña (Lleida, mitad norte).

Desde la CHE se recomienda hacer seguimiento de la evolución meteorológica e hidrológica en la web de la Agencia Estatal de Meteorología, www.aemet.es, y de la web del SAIH del Ebro, www.saihebro.com. En todo caso, aconseja siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.