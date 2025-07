Chivite afirma que va a "completar la legislatura": "Comportamientos individuales no pueden tumbar proyectos colectivos"

Dice que "no hallarán corrupción en ninguno de los consejeros de este Gobierno" y defiende seguir con el acuerdo suscrito con sus socios

PAMPLONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este lunes su intención de "completar la legislatura y "seguir siendo el referente del progreso haciendo políticas que seguirán mejorando Navarra", al tiempo que ha afirmado que "comportamientos individuales no pueden tumbar proyectos colectivos".

Chivite, que ha intervenido ante el Comité Regional del PSN en la sede del partido en Pamplona, ha trasladado a los militantes socialistas su "intención de seguir gobernando esta comunidad" y ha asegurado que "este Gobierno es un Gobierno honesto, por más insidias que quieran lanzar". "No hallarán corrupción en ninguno de los consejeros y consejeras de este Gobierno y me pregunto qué pasará cuando no se demuestren esas acusaciones de corrupción que están haciendo", ha subrayado.

La líder del PSN ha indicado, en referencia a la oposición, que "hay quien ve en este momento su oportunidad para llegar al Gobierno". "Esos que saben que no van a tener mayoría para gobernar fían su suerte a que nos vayamos. Por eso están subiendo el tono, aunque conmigo siempre se han comportado así, tampoco es nada nuevo. Yo entiendo que tras tres legislaturas sin gobernar están viendo su oportunidad", ha señalado, para criticar que "tienen que recurrir a barbaridades de todo tipo para desgastarme, que si mi hermano, que si mi suegro, utilizan la parte humana, la parte familiar para hacer más daño, incluso con mentiras. Con eso llevo conviviendo seis años. Nada de lo que me digan ahora me sorprende", ha indicado.

Sin embargo, María Chivite ha reafirmado su "compromiso con este proyecto" y ha mostrado "la firme voluntad de seguir adelante con el acuerdo de Gobierno que rubricamos con nuestros socios hace un par de años y con el mandato de la ciudadanía en las últimas elecciones". "Lo cierto es que en estos momentos no hay una mayoría alternativa a este modelo de Gobierno plural y progresista y vamos a ser siempre un partido necesario y decisivo. La gobernabilidad de Navarra pasa sí o también por el Partido Socialista. Por eso, tenemos una enorme responsabilidad con esta tierra, con su estabilidad y gobernanza", ha asegurado.

La secretaria general del PSN ha afirmado que "liderar el Gobierno es una responsabilidad y un compromiso que, por supuesto, vamos a seguir ejerciendo con honestidad, con hechos, y mirando al frente y al futuro; acordando, pactando y creando alianzas plurales y de progreso para dar respuesta a los principales problemas de la ciudadanía y a los retos que tenemos por delante".

Chivite ha reconocido que "hemos vivido semanas difíciles, dolorosas, un sentimiento que a buen seguro es compartido, pero superado el shock inicial, hoy os digo que estamos demostrando nuestra resiliencia y nuestra honestidad, nuestra verdad, dando la cara, explicando, y respondiendo a aquello para lo que tenemos respuesta, porque obviamente hay respuestas que tendrán que dar quienes nos han traído a esta situación por un comportamiento que es individual y que en ningún caso es amparado por este partido, que ha sido utilizado por algunos para su beneficio particular". "Esa es la pena que tenemos. Que haya quien se aprovecha para su interés personal de esta casa que es la casa del pueblo", ha afirmado.

En todo caso, la líder del PSN ha defendido que "hemos de superar el momento porque no podemos abandonar un trabajo que está suponiendo mejorar este país y, en nuestro caso, llevar a Navarra a unos indicadores económicos y sociales magníficos".

Así, ha resaltado que "tenemos prácticamente pleno empleo, la economía crece, tenemos bajo endeudamiento, nuevos proyectos industriales, lideramos la empleabilidad de la FP Dual, el logro femenino, somos la comunidad con mayor calidad de vida de España".

"De esto es de lo que estamos hablando. De un proyecto de progreso, hecho para la mayoría social, que está muy por encima de personas concretas. El proyecto ha de prevalecer. Por tanto, estemos unidos y fuertes para preservar el proyecto socialista, para protegerlo de quienes no entienden que nadie tiene derecho a utilizarlo para otro fin que no sea ese, el de servir, el de mejorar la vida de la gente", ha indicado.

Así, María Chivite ha subrayado que "tenemos mucho trabajo por hacer" y, "por tanto, vamos a seguir". "Desde que llegamos al Gobierno en 2019 hemos logrado que, siendo un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria, hayamos dado estabilidad institucional a esta comunidad, hayamos aprobado leyes y medidas que, en estos seis años, han cambiado y mejorado esta comunidad", ha defendido.

Además, la jefa del Ejecutivo foral ha reprochado a la oposición haber "traído todo el barro y el odio que caracteriza a la política madrileña a esta tierra". "Ese Madrid del fango que quiere imponer un rodillo uniformador que no entiende nuestra Navarra plural y diversa. Aislémonos de ese Madrid que sólo sabe exportar odio y poner de moda el insulto, la vulgaridad y la incultura", ha indicado.

Sin embargo, ha señalado que "ahí anda empeñado UPN en hacer política, ahí los tenemos de nuevo, como en el verano del 2019, de ronda por los medios y pseudomedios nacionales acusando al Gobierno de Navarra de corrupto". Tras ello, ha reiterado que "no hallarán corrupción ni en esta pesidenta ni en ninguno de los consejeros de este Gobierno".

Así, María Chivite ha afirmado que siente "decepcionar una vez más a quienes nos quieren fuera del Gobierno, porque vamos a seguir, vamos a completar la legislatura, y vamos a seguir siendo el referente del progreso haciendo políticas que seguirán mejorando Navarra".

Chivite ha planteado que "quien tenga que pagar, pague, pero no seremos quienes estamos limpios, somos honestos y nos hemos dejado buena parte de nuestra vida en la política quienes tengamos que pagar por lo que hayan podido hacer otros". "Sobre eso se pronunciará la justicia. Yo, desde la política, que es lo que me toca, ya os digo cuál es mi pronunciamiento. Fuera de este partido cualquier comportamiento alejado de la honestidad política, de la verdad, de la igualdad, de los valores socialistas y por supuesto de la ley", ha afirmado.

La secretaria general del PSN ha destacado que, "además del discurso, de la catarsis, del análisis compartido, tenemos que actuar y aquí desde el primer momento lo hemos hecho en todos los planos de responsabilidad que tenemos". "Como partido, hemos encargado una auditoría de nuestras cuentas. Como Gobierno, hemos impulsado una triple auditoría de contratos vinculados a las empresas que se están investigando. Vamos a seguir mejorando la ley de transparencia para, por ejemplo, poner en marcha un registro de lobbies. En el Parlamento, hemos impulsado junto a otros partidos una comisión de investigación. Y por supuesto, y yo en primera persona, estamos dando la cara, ante el conjunto de la ciudadanía de Navarra y por supuesto ante los militantes de este partido, al que me debo", ha señalado.