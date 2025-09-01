Chivite califica de "fructíferos" estos dos años de Gobierno y marca una "exigente agenda de trabajo" para los próximos

La presidenta de Navarra, María Chivite, junto a los consejeros del Gobierno durante el balance del ecuador de la legislatura - GOBIERNO DE NAVARRA - JESÚS M GARZARON

Realiza un balance con más de 160 hitos y destaca la "fortaleza de la economía navarra y la solvencia de las cuentas públicas"

PAMPLONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que los dos primeros años de actividad del actual Gobierno foral "han sido fructíferos, y lo digo de una manera absolutamente objetiva". "Estamos reforzando Navarra, estamos preparándola para los desafíos del futuro. Por eso, hoy marcamos una exigente agenda de trabajo para los dos próximos años que nos quedan por delante", ha indicado.

Así se ha pronunciado este lunes, en una rueda de prensa en la que ha realizado un balance de gestión en el ecuador de la legislatura, y en la que ha destacado "la fortaleza de la economía navarra y la solvencia de las cuentas públicas como base para seguir manteniendo el liderazgo de la Comunidad foral en calidad de vida mediante un reforzamiento de los servicios públicos".

En el jardín del Palacio de Navarra, Chivite ha reunido a su Gobierno al completo, con la ausencia del consejero de Salud, Fernando Domínguez, que se encuentra fuera de Navarra. Chivite ha destacado este hecho como "símbolo de unidad" y "de la suma positiva que compone la mayoría social que respalda este proyecto".

El balance contiene más de 160 hitos agrupados en cinco apartados (infraestructuras, servicios públicos, derechos de ciudadanía, desarrollo económico e impulso territorial), así como "los retos de futuro próximos".

EMPLEO Y REDUCCIÓN FISCAL

En el repaso a las medidas puestas en marcha, María Chivite ha realizado un resumen por las áreas de actuación de su Gobierno. La acción del Ejecutivo "se cimenta en las cuentas públicas saneadas, la solvencia económica y las cifras históricas de empleo en Navarra". "Standard & Poors nos sigue situando como la comunidad más solvente, entre otras cosas, porque somos la comunidad menos endeudada de España. Tenemos cuatro veces menos deuda que la Comunidad Valenciana y la mitad que la media. Desde 2019, nuestro endeudamiento se ha reducido siete puntos: del 17 al 10,3% del PIB. Y esto quiere decir que hemos recudido la hipoteca que dejamos a las próximas generaciones en 700 millones de euros", ha indicado.

En cuanto al empleo, Navarra "registra cifras por encima de las 315.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en esta mitad de la legislatura", el "mayor número de personas trabajando en la historia de Navarra". Además, la industria ocupa a 75.000 personas en la Comunidad foral. Junto a la "cantidad", Chivite ha reivindicado "la calidad del empleo", para lo que "firmamos un nuevo Plan de Empleo con patronal y sindicatos, al que hemos sumado el Plan de Economía Social, haciendo de la concertación social un elemento capital de nuestro desarrollo".

En materia fiscal, la presidenta ha actualizado "lo avanzado meses atrás", en el sentido de atenuar la fiscalidad del IRPF para el 70% de los contribuyentes navarros. En este sentido, el Gobierno va a presentar en la Mesa de Fiscalidad una reforma "que beneficie a todas y todos los trabajadores cuyos ingresos estén por debajo del salario medio en Navarra".

La vivienda "se mantiene como prioridad" del Ejecutivo foral para los dos próximos años. Chivite ha destacado que desde 2019 se ha iniciado la construcción de 3.038 viviendas protegidas, y ha destacado los "avances" en los expedientes administrativos, los PSIS de la UPNA, Etxabakoitz y Sarriguren, desarrollos urbanos que permitirán, al menos, la construcción de 16.500 viviendas.

Asimismo, se ha referido a la intervención pública en materia de alquiler. Junto a la limitación de precios y el registro de grandes tenedores se encuentra los programas de ayudas al pago de los alquileres. "La mitad de las viviendas alquiladas de Navarra cuentan con algún tipo de ayuda o incentivo público y hemos iniciado el freno a la escalada de precios", ha dicho.

Sobre la economía, en su vertiente referida a la industria, Chivite ha avanzado que El Gobierno "va a cumplir su compromiso de invertir el 2% de su PIB a la promoción industrial, con la capitalización del fondo público privado que nutra el Programa Foral de Inversiones Industriales". A esto hay que añadir el aumento de las ayudas directas al sector. "La semana pasada el consejero Irujo ya anunció que las ayudas directas para el año que viene crecen un 8% hasta llegar a los 26 millones de euros", ha relatado.

De igual forma, se ha mostrado "optimista" para "la llegada de nuevas empresas que vengan a ocupar el hueco de las que se van", tras recordar "a quienes han perdido el trabajo en BSH, Nano y otras empresas y a las que el Gobierno acompaña en los procesos de reintroducción al empleo".

Chivite también ha anunciado un próximo viaje a Corea del Sur para reunirse con inversores y la empresa matriz de Mobis, el grupo de automoción Hyundai, que en 2026 abrirán en Navarra su planta de ensamblaje de baterías eléctricas, "la mayor inversión industrial de los últimos años, junto a la de Volkswagen".

SALUD Y EDUCACIÓN

En cuanto a educación, Chivite ha mencionado la recién estrenada Escuela Infantil Egunsenti, en Erripagaña, y ha destacado la creación de 1.400 nuevas plazas del ciclo 0-3, y la inversión de más de 80 millones de euros en nuevos centros. También ha remarcado "la reducción de la temporalidad inferior al 5% en el profesorado de la red pública, gracias a la OPE anunciada la pasada semana". "Cuando llegamos al Gobierno casi uno de cada tres docentes era temporal. El objetivo es que dentro de un año el 95% sean fijos", ha comentado.

En materia de salud, ha señalado que en estos dos primeros años "hemos invertido casi 110 millones de euros en renovar los recursos sanitarios". En los dos próximos años, los planes de inversión "suman 173 millones más". "Una inversión multimillonaria a la altura del mejor sistema sanitario de este país", ha indicado, tras referirse a la licitación para construir la nueva UCI Pediátrica en el HUN, las obras en marcha en los nuevos centros de salud de Villava, Puente la Reina o el próximo comienzo de Cascante, Gayarre en Tudela o Erripagaña.

En cuanto a dependencia, se ha pasado de "atender 16.000 personas con dependencia a más de 19.000". "Por eso, estoy orgullosa de que en estos dos primeros años hayamos sido capaces de duplicar las plazas en centros de día. Suponen un recurso fundamental para las personas dependientes y sus familias. Pues bien: gracias al empuje de los fondos europeos hemos levantado 11 nuevos centros de día en toda Navarra y en los próximos meses llegarán otros 13 hasta sumar 24", ha indicado.

INFRAESTRUCTURAS

Respecto a infraestructuras, Chivite ha anunciado que "en pocos meses este Gobierno tiene intención de comenzar las obras del tramo navarro de la nueva autovía" que une Navarra con Madrid, ya que "Pamplona es la única capital peninsular sin vía de alta capacidad a Madrid".

También ha repasado Chivite otras gestiones públicas como "la mejora en la conectividad aérea desde Noain, prevista para 2026 con la recuperación del vuelo a Barcelona y un enlace con Londres, entre otros, la próxima licitación del túnel de Almándoz y el viaducto que lo enlazará con el de Belate".

Asimismo, se ha referido "al avance de las infraestructuras clave, pero que no son competencia directa de su Gobierno". Sobre el Canal de Navarra, Chivite se ha reafirmado en que "la segunda parte de la legislatura estará enfocada al 100% en la ejecución del Canal de Navarra hasta la Ribera".

Respecto a las conexiones ferroviarias, ha expresado su "deseo de acelerar" las obras del TAV. "2026 va a ser un año importante. De los 75 kilómetros del tramo Castejón-Pamplona, a final del año tienen que terminarse más de la mitad y quedar ya a sólo 10 km de la Comarca de Pamplona", ha dicho, tras anunciar que "el Gobierno se sumará a la Plataforma para el Impulso del TAV que lideran más de 40 entidades y con la que ya hemos solicitado una reunión al Ministerio".