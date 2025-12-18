Chivite celebra la aprobación de los Presupuestos y dice que seguirá trabajando con las "mismas ganas": "No voy a ceder"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - EDUARDO SANZ/ EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha celebrado este jueves que el pleno del Parlamento foral haya aprobado los Presupuestos Generales de Navarra para 2026, "los séptimos consecutivos que se aprueban desde que soy presidenta", y ha asegurado que seguirá trabajando este año y medio de legislatura con "las mismas ganas". Ante "una estrategia de desgaste muy consciente" desde la oposición, ha asegurado que "yo no voy a ceder".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha valorado que "este Gobierno junto a sus socios parlamentarios hemos conseguido que Navarra sea un baluarte de estabilidad, una Comunidad que sigue avanzando, progresando y un referente de normalidad democrática que es lo que principalmente nos reclama la ciudadanía navarra".

La jefa del Ejecutivo ha opinado que "la ciudadanía lo que quiere es que la política se ponga a su servicio, que discutamos menos, que chillemos menos, que nos insultemos menos, menos ruido y acordar más". "Este va a seguir siendo un Gobierno estable, que genera certidumbres y un Gobierno aliado de la sociedad navarra. Este es un Gobierno fuerte. Nada ni nadie va a hacer que me desvíe del compromiso que he adquirido con el conjunto de la ciudadanía navarra", ha advertido.

"Yo soy consciente de que el ruido va a ir a más. De hecho, el portavoz de UPN lo ha dicho en su intervención -este jueves en el pleno-, en la que ha hecho un repaso de insultos a todos los consejeros y consejeras del Gobierno de Navarra", ha indicado Chivite, quien ha agregado que se trata de "una estrategia de desgaste muy consciente, pero yo no voy a ceder". "Me van a seguir insultando, van a seguir mintiendo sobre mí, van a seguir acusándome falsamente a mí y al conjunto de mi Gobierno; yo lo asumo con enorme tristeza por el deterioro democrático que supone, pero no voy a hacer ni caso", ha expuesto.

Chivite ha insistido en que no va a entrar "ni al ruido, ni al insulto, me voy a dedicar a la tarea, porque el tiempo pondrá a cada uno en su sitio". "A este Gobierno le queda al menos año y medio de legislatura para seguir trabajando y les garantizo que lo vamos a seguir haciendo con las mismas ganas o incluso más de cómo comenzamos la legislatura en el año 2023", ha señalado.

EN LOS PRESUPUESTOS

Ha destacado la presidenta que estas cuentas son "las más sociales de la historia de Navarra, nunca nuestro sistema de bienestar ha estado tan bien respaldado presupuestariamente". "Hoy nos hemos garantizado que a partir del 1 de enero de 2026 vamos a poder contar con un respaldo económico y financiero, que la Comunidad foral necesita para seguir siendo uno de los territorios más prósperos de España y sin duda de Europa".

Según ha continuado, "estos Presupuestos nos dan las herramientas para que Navarra siga siendo una Comunidad líder en España, como veíamos hoy en el informe de la competitividad regional en el que avanzamos con paso decidido, y siendo también una Comunidad líder y referente en Europa".

Chivite ha destacado que se van a destinar casi 3.500 millones de euros a inversión social, "un récord absoluto en la historia financiera de Navarra". "Este Presupuesto se va a convertir en más ayudas al alquiler, a la construcción y a la promoción y rehabilitación de viviendas; en una mejor atención sanitaria con tres nuevos centros de salud y una nueva UCI pediátrica para el HUN; va a garantizar una educación pública que va más allá de la escuela porque por primera vez habrá actividades educativas que se extenderán al ocio y el tiempo libre del alumnado, reforzando así el carácter integrador de nuestra educación".

"Se traduce también en mejor atención a las personas vulnerables con especial atención a las personas mayores, a las personas con discapacidad y que refuerza esa Navarra solidaria y comprometida", ha expuesto la presidenta, que ha añadido que "también estos Presupuestos son un respaldo a la cultura y al deporte como elementos clave para la cohesión territorial y el impulso de los valores democráticos y sociales".

Ha dicho Chivite que "con este Presupuesto también avanzamos claramente en el objetivo anunciado de destinar el 2% del PIB de Navarra a la promoción industrial, porque siempre digo que nuestra industria es la que alimenta nuestro Estado de Bienestar".

Se ha referido a la reforma fiscal que también apruebe este jueves el Parlamento, que "vincula beneficios fiscales a beneficios sociales, es decir, que las empresas que quieran pagar menos impuestos van a tener que cumplir primero con sus trabajadores y con Navarra, con compromiso con el empleo, compromiso de igualdad y de seguridad laboral". "A esto se añade también que este próximo año, siete de cada diez contribuyentes, precisamente los que menos ganan, van a contar con 135 millones de euros extra en sus bolsillos", ha apuntado.

María Chivite ha señalado que "esto sí es poner el autogobierno al servicio de las personas" y ha añadido que lo dice "en una semana que hemos aprobado una competencia más, la de la AP-68, la única vía de alta capacidad de nuestro territorio de la que Navarra no era titular". "Una competencia que ha sido aprobada por la unanimidad de los grupos políticos que forman parte de la Junta de Transferencias", ha indicado.

Tras afirmar que "todo ello demuestra que este Gobierno avanza y que Navarra también lo hace", la presidenta ha manifestado que "estos siete años sitúan a Navarra como ejemplo de estabilidad porque en Navarra disfrutamos de una normalidad democrática que se echa de menos en otros territorios". "Ocho Comunidades Autónomas van a comenzar en el año 2026 con Presupuestos prorrogados. ¿Se puede gobernar así? Se puede gobernar así, pero con más dificultades. Hay quien puede asumirlo y hay quien no es capaz de sacar adelante ese sobreesfuerzo y que tiene que ir a elecciones, como estamos viendo ya en algunas Comunidades", ha señalado.