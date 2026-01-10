Chivite celebra la financiación del BEI como un "paso muy importante" para impulsar la segunda fase del Canal de Navarra

La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha celebrado la decisión del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de aprobar el préstamo financiero para construir la segunda fase del Canal de Navarra. Una "paso muy importante para la consecución de un objetivo político que tiene el Gobierno", que es la construcción de esta infraestructura.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha destacado que "pese a los agoreros y a los que paralizaron la segunda fase del Canal de Navarra", la inversión del BEI "es una apuesta muy importante, es un paso más en hacer realidad esta infraestructura que tiene que ver con el desarrollo de Navarra y también con nuestra cohesión territorial".

La presidenta ha resaltado que el BEI "ha dado la financiación para el 75% de la obra", algo que "no suele ser lo habitual" y que demuestra, ha remarcado, que la entidad también la considera "una infraestructura muy importante para el desarrollo de nuestra tierra". "Por lo tanto, un paso más para la consecución de un anhelo que tiene toda la comunidad", ha manifestado.

Según ha explicado, los funcionarios del BEI estuvieron en Navarra en torno a los meses de marzo o abril "conociendo de primera mano el proyecto" y ha reconocido que esperaban esta noticia "como a final de año y ayer nos avisaron que esto ya era una realidad". "Una buena noticia, un paso más, pero además uno de los importantes", ha celebrado.