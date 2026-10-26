Chivite comparte con el embajador en Perú los proyectos de cooperación de Navarra en el país

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha mantenido este lunes un encuentro en Lima (Perú) con el embajador español en el país andino, Alejandro Abellán García de Diego, con quien ha compartido los proyectos de cooperación que está impulsando la Comunidad foral en Perú.

Chivite, que ha iniciado un viaje institucional al país andino y Argentina, que desarrollará durante esta semana, ha agradecido la recepción del embajador, y ha explicado que se han puesto sobre la mesa "los proyectos de cooperación de Navarra y cómo estamos perfectamente alineados también con la Agencia Estatal de Cooperación, en lo que nosotros venimos a complementar".

La presidenta ha explicado que "lo que estamos trabajando sobre todo es el empoderamiento femenino, y es una de las principales preocupaciones". "Esas pequeñas economías para que las mujeres puedan subsistir, puedan generar sus pequeños negocios. La traslación que nos hacían desde la embajada es que uno de los grandes problemas que tiene este país es la desigualdad entre hombres y mujeres. Hablábamos incluso de 10 feminicidios al día y efectivamente todo lo que hay que trabajar en el ámbito de la igualdad, y también, y ahí está igualmente el Gobierno de Navarra, en el ámbito de la pobreza infantil", ha apuntado.

En esa línea, Chivite ha explicado que "compartimos objetivos". "Navarra viene a complementar. El tema de la igualdad es uno de los temas más importantes, lo mismo que el tema de la pobreza infantil. Aquí es una preocupación", ha asegurado.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que "Navarra siempre ha estado comprometida con otros países, con esa cooperación internacional, y lo que queremos también es que se visibilice, que esos proyectos los conozca el conjunto de la ciudadanía Navarra y por eso hemos venido a visitar y conocer qué objetivos se están cumpliendo con esos proyectos".

En Perú, en el marco del viaje institucional, la presidenta acompañará durante dos jornadas a la delegación navarra que acude al país andino para visitar cinco proyectos de cooperación al desarrollo. Conforman esta delegación la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu; la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Miriam Martón; técnicos de la sección de Cooperación y una representante de la Coordinadora de ONGD de Navarra.

Durante su estancia en el país andino, Chivite conocerá sobre el terreno distintos proyectos plurianuales financiados por la Comunidad foral que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población y que "reflejan el compromiso de Navarra con la cooperación al desarrollo, la lucha contra las desigualdades y la defensa de los derechos humanos", según ha explicado el Gobierno foral.

Así, visitará un proyecto para la prevención de violencia machista y empoderamiento económico de las mujeres en un distrito de Lima de la Fundación Proclade y un proyecto para el desarrollo agroalimentario en la sierra andina en el departamento de Junín, provincia de Jauja que lleva a cabo la ONG Paz y Solidaridad de Navarra.

Tras esta primera etapa, la presidenta Chivite continuará su viaje institucional a Argentina con una visita a Buenos Aires, donde mantendrá un encuentro con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof.

Durante su estancia, la presidenta visitará también el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), uno de los principales lugares de memoria de Argentina, en el marco del 50º aniversario del golpe militar de 1976. Allí se reunirá con representantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, a quienes el Gobierno de Navarra concedió el pasado mes de septiembre el Premio Internacional Navarra a la Promoción de la Paz y la Convivencia.

Asimismo, María Chivite mantendrá un encuentro con representantes de las Casas Navarras en Argentina. Esta reunión permitirá a la presidenta compartir un espacio de encuentro con la colectividad navarra en el país, ante la imposibilidad de asistir al XII Encuentro de Centros Navarros, que se celebrará en la localidad de Bolívar los días 27 y 28 de noviembre, debido a la convocatoria de elecciones generales en España.

Además, también en Argentina Chivite un encuentro con el embajador de España.

El resto de la delegación continuará visita en Perú para conocer los avances de otros proyectos de cooperación al desarrollo impulsados por la Asociación Navarra Nuevo Futuro o Fundación Madre Coraje.

COOPERACIÓN NAVARRA EN PERÚ

La cooperación Navarra en Perú cuenta con una trayectoria consolidada que se mantiene de forma continuada e ininterrumpida desde 1992, y sitúa al país andino como el destino histórico y prioritario de los fondos de ayuda oficial al desarrollo de la Comunidad foral.

A lo largo de estos más de 30 años, el Gobierno de Navarra ha destinado 63.378.000 euros a través de sucesivos planes directores para financiar cientos de intervenciones estructurales. Estas acciones abarcan desde proyectos de infraestructuras básicas, salud y soberanía alimentaria hasta el codesarrollo económico sostenible e inclusión con enfoque de género, logrando un alcance acumulado de cientos de miles de personas, beneficiarios directos e indirectos, en las comunidades de la Amazonía y de la sierra altoandina peruana.

En la actualidad, una veintena de proyectos e iniciativas se encuentran activos en las regiones más vulnerables del país. Las acciones concentran esfuerzos en la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar, el impulso económico de las mujeres y la protección integral de la infancia. Asimismo, los recursos de la cooperación se despliegan sobre el terreno a través de proyectos y programas plurianuales que continúan vigentes y se ejecutan de manera descentralizada mediante alianzas estratégicas entre ONGD de la Comunidad foral y contrapartes técnicas en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Piura, Amazonas, Junín, Lambayeque y Apurímac.