Chivite comparte las reivindicaciones en apoyo a Gaza pero pide "respeto" para que la Vuelta "circule con normalidad"

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que comparte las reivindicaciones de apoyo a Gaza, si bien ha pedido que las personas que se movilizan contra la presencia del equipo ciclista Israel-Premier Tech al paso de La Vuelta por la Comunidad foral "lo hagan con respeto y que dejen" que la competición "circule con normalidad".

"Comparto sus reivindicaciones, lo que está ocurriendo en Gaza es un auténtico genocidio y no sé si la respuesta europea está siendo a la altura de lo que está sucediendo en Gaza", ha señalado este martes, en respuesta a los medios de comunicación a la salida de la décima etapa de la Vuelta a España, que recorre Navarra desde Sendaviva hasta Belagua.

"Comparto y respeto, y pido también respeto", ha incidido. Ante un posible riesgo de boicot a la carrera, Chivite ha reiterado que "compartiendo y respetando las manifestaciones, pido respeto".

Preguntada sobre la participación del equipo Israel-Premier Tech, Chivite ha respondido que "aquí hay que separar dos cosas: lo que tiene que ver con representar al Gobierno de Israel, y otra cosa es un equipo particular, que es el caso".

"Efectivamente, lo que se está viendo en el ámbito deportivo es que Israel pretende, como gobierno, un blanqueamiento a través del deporte, y creo que eso es algo que debemos denunciar. Y, de hecho, el Gobierno de Navarra también ha mandado cartas tanto al Ministerio de Deportes como al Ministerio de Exteriores para que haya una reflexión al respecto de la participación de Israel como país en eventos deportivos", ha manifestado.

Por otro lado, respecto a la propia carrera, ha destacado que en Navarra "hay mucha afición al ciclismo, con nuestro máximo exponente Miguel Indurain, y por tanto yo creo que también para la gente que practica este deporte, tener aquí algo como La Vuelta yo creo que es algo positivo".

"Navarra también está intentando promocionar lo que tiene que ver con el turismo en bicicleta, por lo tanto van a poder disfrutar de todo, de llanuras, de montañas, de un paisaje espectacular que hay en nuestra comunidad y además un día que nos acompaña, por lo tanto vamos a poder poner en valor ese atractivo turístico que tiene Navarra con las vías ciclistas", ha dicho.