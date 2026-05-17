Chivite defiende las políticas públicas de memoria histórica "frente a la ofensiva negacionista de las derechas"

La secretaria general del PSN, María Chivite, interviene en el acto celebrado en Marcilla. - PSN

PAMPLONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha destacado este domingo que las políticas de memoria histórica son "imprescindibles", especialmente "frente a la ofensiva negacionista de las derechas" y ante quienes "difunden las mismas mentiras que siempre ha difundido el fascismo".

Así lo ha manifestado en un acto que el PSN y la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra en 1936 (AFFNA-36) han organizado este domingo en Marcilla, en el que se ha proyectado el documental 'Tropezones: memoria a ras de suelo'.

Según recoge el PSN en una nota de prensa, Chivite ha destacado que esta obra "deja huella" y "pone rostro a historias de exilio, violencia, represión y olvido, pero también de dignidad y resistencia democrática". "Nos vencieron, pero no nos convencieron", ha destacado, para reivindicar el legado de "quienes defendieron la libertad, la justicia social y la convivencia frente al fascismo".

Chivite ha subrayado la importancia de "entenderse entre diferentes para conformar mayorías políticas y sociales progresistas", tal y como hicieron "quienes resistieron al avance del fascismo durante la Guerra Civil y la dictadura".

Asimismo, ha defendido que "el fascismo se combate con la no violencia, con la convivencia entre diferentes, con la educación pública y con la acción política" y ha puesto en valor el trabajo desarrollado desde las instituciones públicas "en favor de la memoria, la paz y los derechos humanos".

Por su parte, la alcaldesa de Marcilla, Esther Villanueva, ha destacado el valor de la memoria democrática para "construir una sociedad más justa y comprometida con los derechos humanos", así como el trabajo de recuperación de la memoria histórica realizado en el municipio y el nacimiento de la asociación de memoria democrática de Marcilla. "Recordar a quienes sufrieron la violencia, la represión, el exilio y el silencio es un acto de justicia, dignidad y humanidad", ha afirmado.

La proyección del documental 'Tropezones: memoria a ras de suelo' acerca al público el proyecto impulsado por AFFNA-36 para colocar pequeñas placas conmemorativas en distintas localidades navarras y recordar a las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la represión franquista posterior. "A través de testimonios de familiares y personas implicadas en estos homenajes, el cortometraje reflexiona sobre la importancia de recuperar la memoria colectiva y devolver al espacio público los nombres y las historias de quienes fueron silenciados durante décadas", explican desde el PSN.

La obra, dirigida por el cineasta navarro Iker Oiz Elgorria, "destaca también por su dimensión pedagógica y por reivindicar la memoria democrática como un ejercicio necesario para fortalecer la convivencia, la verdad y la justicia social".