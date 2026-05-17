Chivite defiende las políticas públicas de memoria histórica "frente a la ofensiva negacionista de las derechas"

La secretaria general del PSN, María Chivite, interviene en el acto celebrado en Marcilla.
La secretaria general del PSN, María Chivite, interviene en el acto celebrado en Marcilla. - PSN
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 17 mayo 2026 14:26
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PAMPLONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha destacado este domingo que las políticas de memoria histórica son "imprescindibles", especialmente "frente a la ofensiva negacionista de las derechas" y ante quienes "difunden las mismas mentiras que siempre ha difundido el fascismo".

Así lo ha manifestado en un acto que el PSN y la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra en 1936 (AFFNA-36) han organizado este domingo en Marcilla, en el que se ha proyectado el documental 'Tropezones: memoria a ras de suelo'.

Según recoge el PSN en una nota de prensa, Chivite ha destacado que esta obra "deja huella" y "pone rostro a historias de exilio, violencia, represión y olvido, pero también de dignidad y resistencia democrática". "Nos vencieron, pero no nos convencieron", ha destacado, para reivindicar el legado de "quienes defendieron la libertad, la justicia social y la convivencia frente al fascismo".

Chivite ha subrayado la importancia de "entenderse entre diferentes para conformar mayorías políticas y sociales progresistas", tal y como hicieron "quienes resistieron al avance del fascismo durante la Guerra Civil y la dictadura".

Asimismo, ha defendido que "el fascismo se combate con la no violencia, con la convivencia entre diferentes, con la educación pública y con la acción política" y ha puesto en valor el trabajo desarrollado desde las instituciones públicas "en favor de la memoria, la paz y los derechos humanos".

Por su parte, la alcaldesa de Marcilla, Esther Villanueva, ha destacado el valor de la memoria democrática para "construir una sociedad más justa y comprometida con los derechos humanos", así como el trabajo de recuperación de la memoria histórica realizado en el municipio y el nacimiento de la asociación de memoria democrática de Marcilla. "Recordar a quienes sufrieron la violencia, la represión, el exilio y el silencio es un acto de justicia, dignidad y humanidad", ha afirmado.

La proyección del documental 'Tropezones: memoria a ras de suelo' acerca al público el proyecto impulsado por AFFNA-36 para colocar pequeñas placas conmemorativas en distintas localidades navarras y recordar a las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la represión franquista posterior. "A través de testimonios de familiares y personas implicadas en estos homenajes, el cortometraje reflexiona sobre la importancia de recuperar la memoria colectiva y devolver al espacio público los nombres y las historias de quienes fueron silenciados durante décadas", explican desde el PSN.

La obra, dirigida por el cineasta navarro Iker Oiz Elgorria, "destaca también por su dimensión pedagógica y por reivindicar la memoria democrática como un ejercicio necesario para fortalecer la convivencia, la verdad y la justicia social".

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