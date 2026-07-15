Chivite destaca la "convivencia" en los Sanfermines pero advierte ante "cierta polarización"

Maria Chivite , presidenta de Navarra, durante su visita al dispositivo sanitario de estos Sanfermines 2026, acompañada del consejero de Salud, Fernando Domínguez. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha considerado que estas fiestas de San Fermín 2026 han estado caracterizadas por "la convivencia", con excepciones como las agresiones sexuales sufridas y por "cierta polarización en determinados momentos", como los ocurridos en la Plaza de Toros, donde hubo una confrontación de banderas de España e ikurriñas desde diferentes zonas, acompañadas de gritos y pitidos.

En declaraciones a los medios de comunicación en Cadreita, donde ha asistido al cohete de inicio de sus fiestas patronales, Chivite ha opinado que han sido unos Sanfermines "caracterizados por la convivencia, con algunas excepciones, como son las agresiones sexuales sufridas". A este respecto, ha destacado que Navarra "es un ejemplo de rechazo unánime a las agresiones sexuales" lo que, en su opinión, ayuda a denunciar este tipo de delitos, que "no caben en el entorno festivo".

La presidenta ha resaltado, además, la "grandísima participación" en unas fiestas que han "transcurrido con normalidad", si bien ha advertido de "cierta polarización en determinados momentos que se ha podido ver en la Plaza de Toros". Ha defendido que "todas las expresiones, siempre que sean desde el respeto, son válidas" y ha recalcado que "cada uno puede manifestar su opinión, siempre y cuando no comporte una agresión a otras opiniones".

Igualmente, ha subrayado que "ha habido disfrute" durante las fiestas, también con motivo de los diferentes partidos del Mundial de Fútbol en los que participaba la Selección Española. En este sentido, ha celebrado que España llegue a la final de esta competición. La presidenta ha remarcado que "pueden convivir todas las identidades, todos los gustos caben en San Fermín, siempre y cuando sea desde el respeto, y eso es lo que se ha visto principalmente". Así, María Chivite ha reivindicado que "la convivencia tiene que estar por encima en todos los ámbitos festivos".