Chivite destaca que "Navarra demuestra con hechos" que su modelo de transición eléctrica "funciona"

María Chvite participa en el acto de ANFAC para presentar el Plan España Auto 2030. - JESÚS M GARZARON - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha puesto en valor los resultados de la Comunidad foral en la industria de la automoción y en el vehículo eléctrico en particular. "Navarra demuestra con hechos que el modelo funciona, que se puede descarbonizar, crecer, crear empleo y hacer una transición digital y verde con resultados", ha manifestado.

Chivite ha participado este viernes en una jornada celebrada en Pamplona por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), en colaboración con el Gobierno foral, para presentar el Plan España Auto 2030, cuyo objetivo es "reforzar la competitividad industrial, acelerar la movilidad 'cero emisiones' y consolidar España como polo europeo de automoción".

En su intervención, Chivite ha destacado el papel del sector de la automoción en Navarra, que "aglutina a 100 empresas, más de 13.000 empleos y una facturación de 6.500 millones de euros anuales". Un sector que cuenta con un "fabricante de referencia", que es Volkswagen, que "este año da el salto definitivo con la fabricación de dos vehículos eléctricos pequeños y asequibles".

"La revolución industrial en la que estamos es una oportunidad no solo para avanzar en sostenibilidad, es también la oportunidad de hacer una transición justa desde el punto de vista de lo social", ha defendido la presidenta, quien ha reivindicado que Europa debe ganar en "autonomía estratégica" de la "innovación, la calidad y la competitividad" y no "desde el proteccionismo ni desde las guerras comerciales que perjudican al conjunto". "Europa tiene que tomar decisiones importantes, tiene que acelerar y hacerlo sin miedo, con audacia", ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que trabaja en una ponencia específica en el marco del Comité Europeo de las Regiones en relación con el papel regional y la posición sobre el paquete de automoción presentado por la Comisión Europea. Al respecto, ha mostrado su preocupación por "la desorientación" en el marco europeo: "Ya teníamos decidido el horizonte del 2035 para dejar atrás el vehículo de combustión y un pacto verde para marcar el camino de la descarbonización y la sostenibilidad" y "ahora hay quien cuestiona ese camino", ha criticado. "Si queremos de verdad la autonomía estratégica debemos electrificarnos, abandonar las dependencias que nos hacen vulnerables y mantener la hoja de ruta para generar, porque mientras Europa se lo piensa, otros se lo tienen claro y están haciendo", ha insistido.

Ha destacado que "en Navarra la industria y la administración trabajamos de la mano, desde la convicción de la descarbonización, la electrificación y la energía renovable". En este sentido, ha puesto en valor "el esfuerzo de la industria" con "inversiones millonarias", a las que ha trasladado "el apoyo público en todo lo que esté en nuestra mano".

"Navarra demuestra con hechos que el modelo funciona, que se puede descarbonizar, crecer, crear empleo y hacer una transición digital y verde con resultados. Para ello hace falta convicción, apoyo público y ayuda no solo a la industria sino al conjunto de la ciudadanía", ha remarcado. "Las grandes transformaciones como esta en la que estamos no se hacen solas, hay que impulsarlas", ha subrayado.

En este sentido, ha resaltado que Navarra ya supera el objetivo que se había marcado en movilidad sostenible. "Para este año, preveríamos una matriculación de vehículos electrificados del 30% y ya cerramos el año pasado con el 34,2%. Vamos por delante de nuestros propios objetivos liderando en España", al igual que "superamos nuestros objetivos en los que se requieren a puntos de recarga públicos". A ello ha sumado el Plan Tximista de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos y la implantación de puntos de recarga y las deducciones fiscales.

APORTACIÓN DE LA AUTOMOCIÓN EN EL ECOSISTEMA FORAL

Durante la jornada, los diferentes representantes han destacado que Navarra "constituye uno de los polos industriales más relevantes de la automoción española gracias a una sólida cadena de valor industrial, una elevada especialización manufacturera y un ecosistema innovador estrechamente vinculado a la movilidad sostenible y la transición energética". La automoción en su conjunto en Navarra representa el 6% del PIB de la región, generando el 4,5% del empleo y suponiendo el 46% de las exportaciones de mercancías en la Comunidad foral.

La jornada ha abordado, a través de dos mesas redondas, los principales desafíos de la industria de la automoción. Bajo el título 'Plan España Auto 2030, hoja de ruta compartida', la primera mesa ha reunido al director general de ANFAC, José López-Tafall; al presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch; y al presidente de ACAN, Roberto Lanaspa.

La segunda, titulada 'Automoción. El ejemplo de Navarra', ha contado con la participación de la directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento del Gobierno de Navarra, Garbiñe Basterra; la directora general de Transportes de Navarra, Berta Miranda; la responsable de Recarga Pública de Iberdrola, Ainhoa Garmendia; la directora global de Relaciones Institucionales y Comunicación de Gestamp y vicepresidenta de Sernauto, Mireia Arroyo; y la Production Control Manager de MOBIS, Andrea Alonso Vaquero.

PLAN ESPAÑA AUTO 2030 Y EL PLAN TXIMISTA

En este contexto, el Plan España Auto 2030 y el Plan Tximista se configuran como herramientas "complementarias y fundamentales" para impulsar la transformación industrial, acelerar la electrificación y "reforzar la competitividad" del tejido industrial navarro en los próximos años.

El Plan España Auto 2030, impulsado por ANFAC junto al Ministerio de Industria y Turismo, y en colaboración con el conjunto del ecosistema de la movilidad y las administraciones públicas, articula 25 medidas en torno a tres grandes ejes: industria, mercado e innovación. En esta línea, defiende "un marco estable para impulsar inversiones, modernizar la producción y reforzar el posicionamiento industrial de España y de los territorios industriales estratégicos".

Por su parte, el presidente de ANFAC, Josep Maria Recasens, ha destacado que "Navarra representa uno de los grandes referentes industriales de la automoción española y cuenta con todos los activos necesarios para liderar la transformación hacia la nueva movilidad". Una transición que "exige ambición, velocidad y colaboración entre industria y administraciones".

Asimismo, Recasens ha recordado que "el Plan España Auto 2030 es una visión compartida de todo el sector para garantizar competitividad, atraer inversiones y asegurar el futuro industrial y del empleo en España y en regiones estratégicas como Navarra".

"EL FUTURO INDUSTRIAL DE NAVARRA PASA POR SEGUIR FABRICANDO VEHÍCULOS AQUÍ"

De igual modo, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, encargado de clausurar la jornada, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo foral con el impulso industrial, la innovación y la transición hacia una movilidad "sostenible y competitiva" para Navarra.

"Desde el inicio de esta transformación hemos tenido claro que el futuro industrial de Navarra pasa por seguir fabricando vehículos aquí, en la propia Comunidad Foral. Con ese objetivo, hemos impulsado las decisiones necesarias para situar a Navarra a la vanguardia de la transformación europea del sector de la automoción, apoyándonos en una sólida cadena de valor formada por 120 proveedores", ha resaltado.

"Navarra quiere seguir siendo tierra de industria. Y eso exige una transición ordenada, tecnológica y socialmente responsable, capaz de preservar nuestra capacidad productiva y proteger el empleo industrial, uno de los principales motores de prosperidad, cohesión territorial y bienestar de nuestra Comunidad", ha concluido.