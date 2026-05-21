Chivite destaca la "vigencia" del acuerdo programático tras las discrepancias entre los socios: "Vamos a seguir"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en una foto de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha puesto en valor que los socios del Ejecutivo -PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- han sabido "reconducir una situación que había escalado de manera desproporcionada" por las discrepancias respecto al cierre de aulas en la red concertada. Chivite ha destacado que, tras la reunión entre los socios, "hemos ratificado" que el acuerdo programático "tiene plena vigencia" y ha indicado que "vamos a seguir" porque "este es un proyecto para Navarra que funciona".

En respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento, Chivite ha afirmado que Navarra es "el máximo exponente" de la pluralidad en España y el suyo es un "Gobierno de coalición de coaliciones en minoría parlamentaria", a pesar de lo cual "hemos sido capaces de sacar 189 iniciativas legislativas adelante" y "todos los Presupuestos".

Tras las crisis interna por las discrepancias respecto a la ley de UPN para evitar el cierre de aulas en la red concertada -PSN y Contigo-Zurekin votaron en contra y Geroa Bai se abstuvo-, Chivite ha afirmado que "todos hemos aprendido y, sobre todo, entendido que, con lealtad al proyecto, hay que mejorar los mecanismos internos de trabajo y la interlocución para que, desde el debate, llevemos adelante lo acordado y lo comprometido con la sociedad".

La presidenta ha subrayado que el Ejecutivo foral "tiene un camino muy claro que recorrer: el de la prosperidad compartida, el crecimiento económico inclusivo y las políticas plurales, progresistas y ambiciosas". Además, frente a quienes han visto "con expectación y frotándose las manos" este episodio, ha resaltado que "vamos a seguir" porque "este es un proyecto para Navarra que funciona, que da resultados y que nadie entendería que no siguiera adelante".

Ha puesto en valor que "hemos trabajado por reconducir una situación que había escalado de manera desproporcionada"; por eso ha reivindicado "la herramienta del diálogo como el mejor instrumento de nuestro sistema democrático".

María Chivite ha señalado que, tras la reunión entre los socios del gobierno, "hemos ratificado que el acuerdo programático que firmamos en el año 2023 tiene plena vigencia y quienes gobernamos tenemos voluntad de seguir llevándolo adelante. Nos queda un año de legislatura y vamos a seguir trabajando intensamente".

En este sentido, ha afirmado que "si alguna convicción sale reforzada de este bache es que esta comunidad necesita gobiernos como este" y que "no hay alternativa, no hay otra mayoría, pero tampoco hay otro camino para la consolidación del progreso".

Por ello, ha manifestado que, "como en la vida, los tropiezos nos deben enseñar a levantarnos, pero también a avanzar con paso firme por ese camino de la estabilidad, de la decisión, de la cohesión y del progreso".

En esta misma línea, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha asegurado que en Navarra "sólo hay dos modelos posibles". Por un lado, un gobierno "que dialoga, construye y gestiona la discrepancia sin romper el compromiso con la ciudadanía". Por otro, el modelo "de la derecha y la ultraderecha" que "en lugar de proponer, destruye; en lugar de sumar, destruye"; y que ha querido "convertir un episodio de discrepancias internas en una auténtica crisis de Estado". "Es lo que les gustaría y no porque les preocupe Navarra, sino porque les arde la silla de la oposición", ha espetado.