Chivite dice que el Gobierno está haciendo "un esfuerzo más que importante" en Salud y "lo va a seguir haciendo"

Barkos afirma que "el tiempo corre" para tomar medidas en distintos ámbitos como Salud y echa en falta "rapidez"



PAMPLONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo foral está haciendo "un esfuerzo más que importante" en Salud y "lo va a seguir haciendo con recursos encima de la mesa".

En respuesta a una pregunta de Geroa Bai en el pleno del Parlamento, Chivite ha destacado que el de Salud es "un servicio esencial, sensible y prioritario" y ha explicado que "nos encontramos en una negociación" de mejora de condiciones del servicio que "va a tener que tener su propia cobertura económica".

La jefa del Ejecutivo ha señalado que le llama la atención que se esté hablando de la huelga convocada por médicos a partir de febrero "como si no hubiera habido huelgas en otras legislaturas". "Estamos afrontando cosas que no se habían solucionado -en anteriores legislaturas-. No recuerdo legislatura en la que no haya habido huelga de personal sanitario", ha dicho Chivite, para señalar que "se está planificando el futuro para poder solucionar este problema de escasez de personal sanitario".

Así lo ha manifestado Chivite en respuesta a una pregunta de Geroa Bai, que le planteaba qué destino va a dar el Gobierno foral al saldo favorable de 137 millones de euros que recibirá tras la actualización de la aportación de Navarra al Estado.

La presidenta del Gobierno ha indicado que "hay muchas necesidades, muchas prioridades que estamos atendiendo", y ha explicado que ese remanente proveniente de la actualización de la aportación "va a tener un destino especialmente de carácter social, para seguir dando cobertura a la ciudadanía en esta situación compleja, y por supuesto que la sanidad es una prioridad".

Chivite ha señalado que "somos una de las Comunidades con mayor inversión en sanidad y comparto que tenemos que seguir impulsándola para que el sistema sanitario se fortalezca y así vamos a seguir haciéndolo". "Tenemos que recuperar la fortaleza de la Atención Primaria, especialmente impactada por estos años de pandemia y pospandemia y tenemos que seguir incidiendo en las listas de espera", ha afirmado.

Además, al margen del ámbito sanitario, ha indicado que "tenemos temas de vivienda encima de la mesa, tenemos que cubrir las bajadas de IVA -aprobadas por el Estado-, y las ayudas de 200 euros a las familias".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que el acuerdo para la actualización de la aportación de Navarra al Estado "dejó un saldo neto a favor de Navarra de 137 millones de euros, una cantidad que refuerza la capacidad de acción del Gobierno para paliar algunos problemas urgentes de la sociedad navarra".

Barkos ha señalado que "el tiempo corre" y aunque el Gobierno foral ya prevé impulsar algunas de las propuestas que le ha venido trasladando Geroa Bai, su grupo "echa en falta rapidez" en la gestión del Gobierno de Navarra. "No vemos un problema de provisión, pero falta acción", ha afirmado.

La portavoz de Geroa Bai ha apostado por dar un "impulso económico a la Atención Primaria"; desarrollar el Plan de Lucha contra el Amianto, "que sigue sin partida económica"; impulsar el Plan de Transporte Público de Viajeros, que favorecerá a zonas despobladas; desarrollar el reglamento de Policía Foral; o poner en marcha la Agencia de Transición Energética.