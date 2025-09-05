Chivite dice que la ley foral del Sistema Universitario "verá la luz próximamente" y anuncia un aumento de las becas

En la apertura de curso de la UPNA, el rector ha criticado el "cuestionamiento" de la libertad académica en otros países

PAMPLONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha inaugurado este viernes el curso académico 2025-2026 en un acto en el que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha afirmado que la ley foral del Sistema Universitario de Navarra "verá la luz próximamente" y ha anunciado que para este curso el Ejecutivo aumentará la cuantía total de sus becas casi un 7%.

El acto, presidido por el rector, Ramón Gonzalo, y al que han asistido cerca de 350 personas, ha contado con la presencia de las principales autoridades de la Comunidad foral y miembros de la comunidad universitaria. Entre otros, han acudido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; y representantes políticos.

La lección inaugural, titulada 'Reacción en cadena: una historia económica del siglo XX', ha corrido a cargo del catedrático de Historia e Instituciones Económicas Joseba de la Torre Campo.

En su intervención, Chivite ha apuntado que "el corto plazo estará marcado por una novedad normativa", ya que la ley foral del Sistema Universitario de Navarra "verá la luz próximamente". "Se está redactando en sintonía con los cuatro centros universitarios de la comunidad: la UNAV, los dos centros de la UNED en Pamplona y Tudela y, por supuesto, esta Universidad pública", ha dicho.

Esta ley, según ha comentado, busca "blindar la excelencia universitaria". "Porque el objetivo primero de la universidad debe ser la generación de conocimiento y la contribución social. No el negocio privado o la mera influencia ideológica. Creo que encontraremos un consenso mayoritario entre la comunidad universitaria y las fuerzas parlamentarias en torno a esta idea", ha manifestado.

También ha anunciado que, con el objetivo de que "cualquier persona de esta comunidad que quiera estudiar en la universidad o en cualquier otra" con "independencia de su situación socioeconómica", para este curso el Gobierno de Navarra aumentará la cuantía total de sus becas casi un 7%. "Llegaremos a los 6.200.000 euros entre los diferentes programas", ha indicado.

Por otro lado, ha destacado que el Gobierno de Navarra y la UPNA "empezamos el curso con la tarea presupuestaria hecha", tras la firma, el pasado mes de abril, del nuevo convenio, de cuatro años de duración, "que dota a la UPNA del mayor marco temporal de estabilidad financiera firmado hasta la fecha y que, sobre todo, implica la más alta financiación de la historia de la Universidad Pública de Navarra". "Lejos de suponer una injerencia, este convenio eleva y garantiza la capacidad y autonomía de esta universidad", ha dicho.

Según ha subrayado, "sin el conocimiento, el pensamiento crítico y las innovaciones técnicas y sociales que generan las universidades, la respuesta más rápida y fácil del ser humano ante la incertidumbre son las armas y el conflicto". En este sentido, ha criticado que "hay ciertos líderes mundiales -pero también representantes públicos de nuestro país- que quieren amordazar a sus universidades". "Y la manera más sencilla es asfixiarlas económicamente. Desde luego, este Gobierno ha tomado el camino contrario. Queremos una universidad pública más fuerte, más influyente y más inclusiva", ha manifestado.

Por otro lado, ha subrayado que "en un mundo cada vez más tecnocrático, complejo, inseguro e incierto esta universidad debe ser también una brújula moral; un lugar de debate, pero donde no quepa discusión sobre ciertos mínimos". "Qué menos que reclamar el cumplimiento de los derechos humanos, ahora que este planeta asiste al genocidio de un pueblo en directo. La comunidad universitaria no debe perder el pulso de la denuncia ante las barbaries de este mundo. El liderazgo del pensamiento crítico. Tenéis en vuestra mano el arma del conocimiento y os animo a que plantéis batalla a los bulos y la desinformación que nos idiotizan con el único objetivo de controlarnos", ha reivindicado.

"PREOCUPACIÓN" POR EL "CUESTIONAMIENTO" DE LA LIBERTAD ACADÉMICA "EN DISTINTAS PARTES DEL MUNDO"

Por su parte, el rector, Ramón Gonzalo, ha citado algunos hitos del curso pasado "que han contribuido al bienestar de la sociedad navarra". Entre ellos, ha destacado el hecho de que "el 86,9% de los egresados de la UPNA tengan trabajo cuatro años después de finalizar sus estudios"; o la finalización del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, que, según ha indicado, "permitirá formar profesionales en un entorno de excelencia, impulsar la investigación y contribuir al desarrollo de la industria biosanitaria".

Ramón Gonzalo también se ha referido a la reciente firma del convenio plurianual de financiación. "Ha sido una negociación compleja, con tensiones y diferencias, pero finalmente se ha impuesto el sentido común y la responsabilidad compartida. Este marco estable nos permitirá planificar mejor la docencia, fortalecer la investigación, impulsar la transferencia de conocimiento y desarrollar nuevas infraestructuras", ha subrayado. Sin embargo, ha apuntado que "este acuerdo no es un cheque en blanco: nos obliga a ejercer la transparencia, a demostrar eficacia y a garantizar un uso responsable de los recursos públicos".

Por otra parte, el rector de la UPNA ha indicado que "vivimos un tiempo en el que la libertad académica y la autonomía universitaria están siendo cuestionadas en distintas partes del mundo y en el que las universidades debemos recordar y reafirmar cuál es nuestro papel", ha comentado.

También ha mostrado su "preocupación al comprobar cómo en distintos países se ha intentado limitar la voz de las universidades", como es el caso de Harvard, en Estados Unidos, entre otros. "Estos ataques internacionales deben servirnos de advertencia. La universidad libre no es un regalo garantizado, es una conquista diaria que debemos proteger con firmeza. Y esta defensa debe empezar en el corazón mismo de la universidad. Por ello, debemos hacer también autocrítica", ha dicho.

En su opinión, la universidad "debe estar preparada para defender con firmeza la libertad de pensamiento, la independencia de la investigación y la dignidad de la docencia". "La universidad es mucho más que un lugar de estudio de investigación: es la memoria crítica de la sociedad, y a la vez, el laboratorio donde se desarrolla su futuro. Tenemos la obligación de no callar ante las amenazas externas", ha concluido.

MEMORIA DEL CURSO PASADO

El secretario general de la universidad, Roldán Jimeno, ha dado lectura a un resumen de la memoria del pasado curso académico. Ha subrayado las nuevas titulaciones de máster, entre las que se encuentra el Máster Erasmus Mundus Sustagri (el primero de estas características coordinado por la UPNA), el carácter plurilingüe de las enseñanzas o los proyectos de innovación educativa, así como los fondos captados en investigación.

En materia de internacionalización, ha destacado la pertenencia a la alianza UNITA y la movilidad de estudiantes y profesorado a través de distintos programas. Asimismo ha puesto de manifiesto la importancia de la firma del nuevo convenio de financiación plurianual, la conclusión del nuevo edificio de Ciencias de la Salud y su progresivo equipamiento para que sea usado a lo largo de este curso o el proceso de digitalización en los procesos electrónicos de la Universidad, entre otros aspectos.