Chivite dice que Navarra está "preparada" para afrontar los "retos" económicos, tecnológicos y medioambientales

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que la Comunidad foral está "preparada" para afrontar los "grandes retos globales" económicos, tecnológicos y medioambientales. "Estamos ante transformaciones de gran calado, y el cómo afrontamos esas transformaciones creo que es clave", ha señalado.

En respuesta a una pregunta oral formulada por el PSN durante el pleno parlamentario de este jueves, Chivite ha citado cuestiones como "la convivencia, como la cohesión social, el respeto, la confianza en las instituciones, además de esos grandes retos globales que tienen que ver con la tecnología", retos económicos y retos medioambientales.

"En efecto, estamos ante transformaciones de gran calado y el cómo afrontamos esas transformaciones creo que es clave. Y, desde luego, este Gobierno lo hace afianzando un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social", ha manifestado.

Según ha añadido, "estamos en máximos históricos de empleo, en un crecimiento económico solvente, a la vanguardia en innovación, en descarbonización, impulsando nuevos proyectos industriales, creciendo en turismo sostenible, con una oferta cultural que cada vez es más diversa y más descentralizada, una FP dual que emplea a todo su alumnado, unas universidades punteras", y con una calidad de vida "que nos sitúa como la mejor comunidad para vivir".

"Y todo ello en un mundo que cambia a gran velocidad, ya sea en términos climáticos, a la vista está lo que hemos vivido este verano, sin ir más lejos, o el avance, la verdad que casi da vértigo, de la inteligencia artificial, de la que no sabemos cuáles van a ser sus consecuencias en términos de empleo, social, educativo o incluso de seguridad", ha dicho.

Y, "por supuesto, en un mundo que también está viviendo grandes movimientos geopolíticos y amenazas para un multilateralismo que nos ha permitido construir una Europa en paz y en convivencia. Porque también la convivencia es clave en este contexto", ha subrayado, tras añadir que "sin convivencia no hay prosperidad posible".

"Somos una comunidad que da cara ante esos retos. El reto de la vivienda, todo un despliegue de iniciativas que ya están dando poco a poco sus frutos y que se van a incrementar con nuevos desarrollos urbanísticos que se aprobarán en breve. En el ámbito del cambio climático, entre otras muchas medidas, con un despliegue de inversiones para climatizar tanto centros educativos como centros sanitarios y crear refugios climáticos", ha relatado.

En el ámbito del efecto de la economía en las familias, "vamos a proponer a la mesa fiscal deflactar el IRPF", real para "paliar el impacto de la subida de precios en las economías familiares". También ha mencionado "el reto de la inmigración, que debe ser ordenada, regulada, para que quienes vienen a buscar oportunidades lo puedan hacer con derechos y obligaciones". "Son ya cerca de 4.500 personas las que se han incorporado al mercado laboral tras el proceso de regularización de estos últimos meses", ha dicho.

Y en convivencia, "tenemos planes innovadores que nos sitúan como ejemplo de trabajo transversal, discreto pero eficaz". "En términos políticos institucionales, lo que me preocupa es el ascenso de la política antisistema, esa política del odio, del rencor y de esas expresiones violentas que en Navarra han comprado todas las derechas. Yo les pido, señorías, que no perdamos la humanidad en política, porque ese día habremos dinamitado todo lo mejor que tenemos, la solidaridad, y un proyecto compartido para todos y para todas, para que podamos mejorar como sociedad", ha remarcado.

Ha apuntado Chivite que "Navarra va a seguir creciendo económicamente, vamos a trabajar en nuevos presupuestos, por lo tanto, estaremos siempre con la gente, con la navarra, con la de Ceuta, o aquella que nos necesite para buscar una vida mejor".

Por su parte, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha compartido que "Navarra está preparada porque tiene un gobierno con proyecto, que gobierna, que está mirando al futuro, que está hablando y está avanzando en industria, innovación, inteligencia artificial, transición energética, empleo, viviendas, servicios públicos, en oportunidades sociales". "Y mientras algunos y algunas parecen más que empeñados en convertir este ultimo curso político en una sucesión de titulares y utilizar cada dificultad para atacar a este gobierno, nuestra única obsesión como PSN es trabajar por y para Navarra", ha manifestado.

A su juicio, "una cosa es abordar los problemas con responsabilidad, y otra utilizar cualquier circunstancia para fabricar una nueva trinchera política en Navarra". "Porque parece ser que ese es el problema de algunos, que tienen tan poco que ofrecer a Navarra que necesitan siempre importar los conflictos", ha subrayado, tras remarcar que Navarra "tiene retos importantes" y "precisamente por eso necesitamos esta política útil, la capacidad de acuerdo y un gobierno centrado únicamente en resolverlos".