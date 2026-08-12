Chivite dice que Navarra "ha puesto en marcha con éxito uno de los dispositivos más complejos" de su historia

La presidenta Chivite y varios consejeros contemplan el eclipse desde Sendaviva - GOBIERNO DE NAVARRA-JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado este miércoles, 12 de agosto, después del eclipse solar, que "podemos estar orgullosos y orgullosas porque Navarra ha puesto en marcha con éxito uno de los dispositivos más complejos y completos de nuestra historia".

Chivite ha seguido el acontecimiento en torno al eclipse total de sol desde Sendaviva, uno de los 20 puntos de observación oficiales de la red de observación del eclipse habilitados por el Gobierno de Navarra y NICDO.

En el punto habilitado en el parque para la observación del fenómeno astronómico, Chivite ha observado el eclipse, que ha calificado como "un espectáculo maravilloso" y "un regalo de la naturaleza que recordaremos el resto de nuestras vidas".

Un "momento histórico" que se ha podido vivir, ha dicho, "gracias a todas las personas que han trabajado tanto tiempo", tanto personal técnico, como voluntariado y "el conjunto de la ciudadanía por colaborar con respeto y participar con ilusión".

Así, Chivite ha subrayado que "hoy podemos estar orgullosos y orgullosas porque Navarra ha puesto en marcha con éxito uno de los dispositivos más complejos y completos de nuestra histórica".

Previamente, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, había informado que la jornada estaba transcurriendo con "una afortunada normalidad", con tan solo "retenciones menores" en algunos peajes.

En este sentido, ha agradecido la respuesta "adecuada y responsable" de la ciudadanía, pero también ha reiterado la necesidad de mantener la "prudencia" en el regreso, que ha solicitado sea "escalonado", porque se mantiene el riesgo extremo de incendios.

En el mismo parque, Chivite ha tenido la oportunidad dereunirse con el alumnado de Bachillerato de los institutos Plaza de la Cruz y Basoko que están participando en el lanzamiento a la estratosfera de la 'Misión Globo Sonda' y ha deseado que este acontecimiento "despierte muchas vocaciones científicas, porque solo la luz del conocimiento va a poder a quienes nos quieren eclipsar con verdades alternativas y bulos", ha dicho.

Además, durante la mañana Chivite ha visitado la exposición 'FOTCIENCIA eclipses', que este 12 de agosto se puede disfrutar en el parque. Antes, Chivite ha animado a la ciudadanía navarra a "disfrutar del eclipse". Tal y como ha recordado, "tras año y medio preparándonos para el día de hoy", con la activación de protocolos de seguridad y la movilización de 1.665 personas, la activación de campañas educativas y divulgativas, la habilitación de 20 puntos oficiales de observación y el reparto de 200.000 gafas homologadas para mirar al sol con seguridad, "Navarra ha hecho todo lo que estaba en nuestra mano para que hoy sea un día histórico".

Por su parte, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha subrayado que "la respuesta que ha tenido la red de puntos de observación está siendo muy positiva y confirma el enorme interés que ha despertado este acontecimiento".

También han pasado esta jornada en Sendaviva la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro; el consejero de Educación, Carlos Gimeno; el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; y la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola.

LA CONSEJERA MAEZTU, EN UN EXPERIENCIA DEL ECLIPSE INCLUSIVA

Coincidiendo con el acontecimiento, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha participado en una experiencia de divulgación científica del eclipse, diseñada de forma inclusiva para favorecer la accesibilidad y el disfrute del evento para todas las personas asistentes.

Organizada por ASPACE y la Fundación Iddeas, la propuesta combina la observación del eclipse con recursos accesibles como la sonificación en tiempo real, la puesta disposición de maquetas y materiales táctiles o la interpretación en lengua de signos.

Durante la actividad se ha contado asimismo con la participación de personas divulgadoras especializadas en comunicación científica e inclusión.

PROYECTO EKLIPSE

El eclipse solar total es "un acontecimiento histórico, que en Navarra no se va a volver a vivir hasta el año 2180". Por ello, el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Universidad, Innovación y Transición Digital, y la sociedad pública NICDO con Planetario de Pamplona han desarrollado el proyecto Eklipse, que busca "posicionar a Navarra como una de las regiones en las que se puede disfrutar el fenómeno en su totalidad".

Además, se ha diseñado para asegurar el disfrute del evento "en las mejores condiciones de seguridad y acercar el conocimiento científico a la ciudadanía".

El principal elemento del proyecto es la creación de una red de observación del eclipse que comprende 20 puntos en la zona media y ribera, con capacidad para 50.000 personas. Las entradas para estos espacios estaban ya prácticamente agotadas a mediodía de hoy.

Estos espacios han sido diseñados para "ofrecer una experiencia completa, organizada y segura del eclipse". A lo largo de la jornada se han ofrecido programas de actividades, restauración, zonas de sombra, agua potable, baños, y, algunos de ellos, zonas infantiles, áreas para acampada y espacios para autocaravanas. Las entradas incluyen plaza de aparcamiento y gafas homologadas.

El eclipse solar total ha atraído a Navarra a personas de diversas partes del territorio nacional, así como de diversos países del mundo. Atendiendo a la procedencia de aquellas que han adquirido entradas para la red de puntos de observación, se han realizado compras de prácticamente la totalidad de provincias españolas, especialmente de Gipuzkoa, Madrid, La Rioja, Bizkaia y Barcelona.

Por países, buena parte de las personas que visitan la Comunidad foral estos días lo hacen desde países europeos como Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania o Italia, pero también los hay procedentes de países de América como Estados Unidos, Colombia o Canadá; o de Asia, como China, Japón y Tailandia.