Chivite dice que no tiene preocupación sobre la adjudicación de Belate y afirma que solo hay "especulaciones"

Javier Esparza critica que el Gobierno de Navarra ha intentado "taparlo todo"

PAMPLONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que su Ejecutivo "no está preocupado" en relación con la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate "porque ya la Cámara de Comptos señaló que, analizado el contrato, no detectó responsabilidad ni contable ni de otra naturaleza y así lo verbalizó el propio presidente de la Cámara de Comptos en el Parlamento".

En ese sentido, en relación con las informaciones sobre un presunto informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que supuestamente implica al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en contratos de obras públicas en Navarra, Chivite ha afirmado en el pleno del Parlamento que solo hay "especulaciones". "¿Hay informes o no los hay? ¿Hay un informe de la UCO? No lo hay", ha indicado Chivite, que ha respondido en el pleno del Parlamento foral a preguntas de UPN y PPN sobre este tema.

La presidente del Gobierno foral ha afirmado que, "más allá de si existe ese informe o no existe o de qué dice, porque desde luego yo no voy a hacer especulaciones de lo que puede existir o si hay un informe o si no lo hay, este Gobierno no está preocupado porque ya la Cámara de Comptos señaló que, analizado el contrato de las obras de Belate, no detectó responsabilidad ni contable ni de otra naturaleza y así lo verbalizó el propio presidente de la Cámara de Comptos en el Parlamento".

Chivite ha afirmado que el Gobierno foral "presta atención a la Cámara de Comptos, a las recomendaciones de la Cámara de Comptos, que nos apunta que debiéramos mejorar procedimientos, nos hace recomendaciones, por cierto, algo que es público, pero que no advierte de ninguna ilegalidad".

La presidenta ha destacado que compareció en el Parlamento foral para abordar la adjudicación de la obra de los túneles de Belate, "el Gobierno ha remitido toda la información a este Parlamento y, por lo tanto, no puede haber más transparencia y explicaciones de las que ya hemos dado de manera reiterada en este Parlamento".

Dirigiéndose al portavoz de UPN, Javier Esparza, la presidenta ha afirmado que "busca construir un relato alternativo, fundar sospechas de absolutamente todo". "UPN está en una dinámica muy peligrosa, atentando contra las instituciones navarras, como la Cámara de Contos, criticando sus actuaciones, como lo hacen también con el Consejo de Navarra. Es peligroso en democracia criticar el funcionamiento de las instituciones que, precisamente, son las que garantizan el cumplimiento de la legalidad de las actuaciones del Gobierno", ha resaltado

Chivite ha insistido en que "la única verdad que existe en este momento es la que ha dictado la Cámara de Comptos, que es justo lo que UPN ha ignorado, porque la verdad desmonta todo su relato".

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que Chivite "lleva tiempo alardeando de la transparencia" en la adjudicación de Belate pero ha criticado que "el Gobierno ha intentado taparlo todo, solo gracias a la perseverancia de UPN, exigiendo toda la información, hoy la Guardia Civil esta investigando esta adjudicación".

"Su gobierno ha hecho todo lo posible para que no se esclarezca la mayor adjudicación de obra pública de los últimos diez años. Una adjudicación que tres funcionarios que participaron en ella calificaban en votos particulares como con irregularidades y con algunas ilegalidades. ¿Por qué se negaron a que se revisara, señora Chivite? Hubiera sido mejor para todos. Pero visto ahora con el tiempo, llegamos a la conclusión de que si no hubieran tenido nada que ocultar, seguramente se hubiera revisado", ha indicado.

Esparza ha asegurado que "ningún Gobierno hubiera adjudicado en estas condiciones" y ha preguntado a la presidenta porqué si lo hizo su Ejecutivo. "O lo explica o tiene un problema enorme", ha señalado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que él no está "para juzgar a nadie, son los jueces los que tendrán que hacer esa labor", pero ha indicado a Chivite que "el problema es primero que a ustedes no les gusta que les investigan y en ciertas ocasiones les están investigando de manera muy concienzuda, y tampoco les gustan los informes de la UCO, ni lo que dicen los jueces, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni los medios de comunicación". "Usted y el Gobierno están ante un cúmulo de contradicciones", ha dicho a Chivite. "Cuando otros estaban investigados o en la misma situación, ponían el grito en el cielo, exigían dimisiones inmediatas, y hoy, cuando el señor Santos Cerdán parece que aparece en un informe de la UCO, lo niegan, lo minimizan y lo tachan de cualquier tipo de invención", ha señalado.

Javier García ha pedido a Chivite "coherencia y la misma contundencia que ustedes pedían a otros que estaban bajo sospecha". "Ahí donde el Partido Socialista exigía dimisiones inmediatas, transparencia y ejemplaridad, hoy vemos excusas", ha señalado.