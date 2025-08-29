Chivite dice que la Policía Foral ha retirado la pancarta en favor de Txiki y Otaegi en un colegio de Pamplona

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado este viernes que la Policía Foral ha retirado la pancarta de apoyo a los miembros de ETA Txiki y Otaegi que había sido colocada con la firma de Sortu en el colegio público de Mendillorri, en Pamplona.

Chivite, en declaraciones a los medios, ha rechazado "cualquier exaltación del terrorismo" y ha destacado que "si algo está trabajando este Gobierno es la convivencia" y la lucha contra la "revictimización de las víctimas que supone la exaltación del terrorismo". "Es algo que rechazamos de plano", ha indicado.

En ese sentido, en relación con la pancarta en el colegio, ha afirmado que "en cuanto tuvimos ayer conocimiento, el consejero de Educación se puso en contacto con Interior y ha sido la Policía Foral quien ha retirado estas pancartas, siendo una cuestión de competencia municipal".