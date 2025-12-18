Chivite evita hablar de Cerdán y pide que la investigación "llegue hasta donde tenga que llegar"

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha declinado este jueves pronunciarse sobre la comparecencia en el Senado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha pedido que "la investigación llegue hasta donde tenga que llegar".

"Hay una causa judicial abierta y desde luego no me voy a referir a ningún asunto que tenga que ver con este tema. No voy a hablar del señor Cerdán ni de ninguna de las personas que en estos momentos están en ese proceso de investigación y judicial abierto. También lo digo desde la tranquilidad absoluta con este asunto. Como siempre he dicho, que la investigación llegue hasta donde tenga que llegar", ha indicado la presidenta, en declaraciones a los medios de comunicación.

Por otro lado, Chivite ha afirmado que ya se están realizando las auditorías relativas a las adjudicaciones realizadas por el Gobierno de Navarra a Acciona y Servinabar. "En cuanto las tengamos, las conocerán -los medios de comunicación- como las conocerá el resto del arco parlamentario, porque así nos comprometimos a hacerlo", ha indicado.

Finalmente, acerca de los sobrecostes en la obra de duplicación del túnel de Belate, ha explicado que ha comparecido en el Parlamento en relación con esta obra al menos en dos ocasiones y ha contestado "numerosas preguntas en el ámbito del pleno parlamentario". "Tengo una comparecencia calendarizada para principios de enero y ahí daré todas las explicaciones oportunas", ha señalado.