Chivite hace entrega de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo a la jugadora de balonmano Nerea Pena

También ha distinguido con la Medalla de Plata a 29 personas por su "compromiso en la promoción del deporte" en Navarra

PAMPLONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha presidido este miércoles el acto de entrega de las Medallas al Mérito Deportivo 2022. Concretamente, la jugadora de balonmano Nerea Pena ha recibido la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, y otras 29 personas han recibido la Medalla de Plata por su "compromiso en la promoción del deporte" en la Comunidad foral.

Con estos galardones, según ha informado en nota de prensa el Gobierno de Navarra, se quiere "reconocer el compromiso y distinguir las mejores trayectorias deportivas, tanto de deportistas individuales, como de personal técnico o directivo, que haya destacado en la promoción del deporte en la Comunidad foral".

En el claustro del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP), Chivite ha entregado estos reconocimientos "para premiar largas trayectorias de trabajo y dedicación al deporte en sus diferentes facetas, tanto de deportistas tanto de personal técnico, directivo, gestor, o de arbitraje, en disciplinas tan variadas como el tenis, judo, baloncesto, pelota, patinaje, submarinismo, atletismo, esquí, montaña y fútbol".

En su intervención, la presidenta ha felicitado a los premiados, y ha destacado su compromiso por haber dedicado "toda una vida al deporte de forma altruista, porque creéis en ello". "Es importante reconocer este esfuerzo, ya que "el deporte nos ayuda a construir una sociedad cohesionada, solidaria e igualitaria", ha señalado.

Chivite ha estado acompañada por el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; la teniente de alcalde de Pamplona, Ana Elizalde; el vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez; y la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola. También ha estado presente el presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza del Salvador, el director gerente del Instituto Navarro del Deporte, Miguel Ángel Pozueta y el subdirector, Primitivo Sánchez.

NEREA PENA, UN "REFERENTE"

La Medalla de Oro al Mérito Deportivo del año 2022 ha recaído en la jugadora de balonmano Nerea Pena, "un referente para los chicos y las chicas que juegan a este y a cualquier otro deporte", ha señalado Chivite. "Una de las primeras mujeres en la élite del deporte navarro que ha conseguido, con su trabajo, que muchas otras vayan a venir detrás", ha indicado.

La presidenta ha afirmado que la galardonada ha llegado "a lo más alto del balonmano", participando en 134 ocasiones como integrante de la selección española absoluta de este deporte, las conocidas como 'Las Guerreras'. Con ellas, ha conseguido el subcampeonato del mundo en el Mundial de Balonmano Femenino 2019 en Japón, la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Balonmano Femenino de 2011, disputado en Brasil, y la medalla de plata en el europeo de Hungría y Croacia, en 2014.

"Para llegar a la élite se requiere de un gran sacrificio personal, pero todo ese esfuerzo sería en vano sin un ecosistema deportivo que le aporte dirección", ha dicho Chivite, reconociendo también a quienes "impulsan los clubes locales, organizan competiciones, arbitran partidos o entrenan equipos". "Somos muy afortunados de tener en Navarra a deportistas en lo más alto, pero sobre todo tenemos que estar orgullosos por tener un deporte base fuerte y consolidado", ha concluido la presidenta.

Con este galardón, el Gobierno de Navarra ha querido reconocer su "destacada y brillante trayectoria como jugadora de balonmano", que comenzó en el Club Loyola de Pamplona, y su debut como profesional en el año 2006 en la Sociedad Deportiva Itxako, equipo con quien consiguió varios campeonatos de la Liga ABF, Copa de la Reina y el subcampeonato de la Champions League en la temporada 2010-2011.

La jugadora ha sido integrante también de los equipos húngaros Ferencvárosi TC y Siófok KC desde el año 2012 al 2020. En Dinamarca ha participado en el Team Esbjerg, durante la temporada 2020-2021, y, desde el 2021 a la actualidad, juega en el equipo noruego Vipers Kristiansand, todos ellos "al más alto nivel mundial".

"GRAN ILUSIÓN EN UN MOMENTO BAJO"

Nerea Pena ha recibido la Medalla de Oro, con "especial ilusión" en "un momento difícil de mi carrera porque llevo un año lesionada". La lateral de Las Guerreras ha expresado su agradecimiento por el premio, "que tiene un valor añadido porque me doy cuenta del cariño que se me tiene en mi tierra".

"Agradecida a quienes han acompañado su carrera en lo personal y en lo deportivo", ha tenido una "mención especial a los medios de comunicación por hacerse eco del deporte femenino". "Me toca pedir más visibilidad para todos los deportes y deportistas", ha indicado. Finalmente, ha concluido explicando que "no sé si volveré a jugar, pero me siento muy afortunada y con un orgullo indescriptible".

"INTENSA ACTIVIDAD Y DEDICACIÓN EN LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE"

Previamente a la entrega de la Medalla de Oro, se han otorgado las Medallas de Plata, que en esta edición han recaído en 29 profesionales, 25 hombres y 4 mujeres, "por su intensa actividad y dedicación en tareas deportivas o técnicas en la promoción del deporte en la Comunidad foral, de forma entregada y discreta en pro del deporte navarro".

La presidenta ha destacado la contribución de los galardonados a "extender el valor del esfuerzo, de la sana competitividad, de la solidaridad deportiva y de la gestión de los éxitos y las frustraciones".

DESARROLLO DEL ACTO DE ENTREGA DE LAS MEDALLAS AL MÉRITO DEPORTIVO

Ehki Ocaña (teclado) y Mario Oroz (saxo y violín), han sido los encargados de interpretar las distintas composiciones musicales con las que se ha amenizado el acto.

En concreto, la entrega de los galardones ha comenzado con la interpretación del Himno de Navarra. Tras las palabras de la galardonada con la Medalla de Oro, se ha interpretado 'The best', de Tina Turner. El broche final, tras la intervención de la presidenta Chivite, lo ha puesto 'The eye of the Tiger', de Survivor.