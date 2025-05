Chivite e Illa comparten un modelo de "prosperidad compartida" que "refuerza la España periférica"

PAMPLONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha llamado a "estrechar" la relación entre la Comunidad foral y Cataluña, que "confluyen en un mismo eje de prosperidad que ejerce de contrapunto y refuerza la España periférica".

Así lo ha destacado en una rueda de prensa tras mantener un encuentro institucional con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Chivite ha recibido en el jardín del Palacio de Navarra a Salvador Illa, momento del que ha destacado que "hacía más de treinta años que el Palacio de Navarra no recibía a un presidente de la Generalitat en activo".

En el transcurso de la reunión, Chivite ha compartido con Illa las similitudes con las que cuentan ambas comunidades, "fuertemente industrializadas, Navarra siendo la comunidad con mayor peso en industria y Cataluña la región que más aporta al PIB industrial". También en cuanto a los retos que han de afrontar como la transición energética y digital. "Para las dos es imprescindible reforzar los mecanismos de promoción de talento, y vital la reconversión industrial y la búsqueda de nuevos sectores que nos mantengan como regiones líderes en el futuro", ha indicado.

De la misma manera, ha puesto en valor que ambos gobiernos mantienen "una relación fluida, cordial y de estrecha colaboración", y ha destacado que los dos ejecutivos coinciden en las buenas prácticas en el ámbito de la Formación Profesional y renta garantizada, comparten conocimientos en la aplicación de la inteligencia artificial o son ejemplo común en materias como la transferencia de tráfico o la certificación forestal.

Entre otros temas, ambos presidentes han compartido el proceso de transformación industrial y social que afrontan los dos gobiernos, "tenemos una visión muy similar de la justicia social y de la convivencia", ha destacado Chivite, y en ese aspecto ha coincidido con Illa en la "prosperidad compartida" y la colaboración público-privada "como modo de garantizar un reparto equitativo de la riqueza y una sociedad más justa y amable para todos y todas".

Por último, Chivite ha agradecido a Illa "su discurso integrador que beneficia a Cataluña, pero también al conjunto de España".

Por su parte, el presidente catalán ha remarcado que "ante un momento de cambio ambos gobiernos tenemos un marco común de estabilidad que nos permite trabajar, requisito para poder generar prosperidad en ambos territorios y desarrollar, trabajar y reformar políticas públicas por una prosperidad compartida territorial y social".

Además, Illa ha destacado que "la diversidad y la pluralidad es una fortaleza que tenemos", y en esa línea ha indicado que las Comunidades Autónomas "tenemos que compartir de forma bilateral y reforzar el camino de trabajo".

En cuanto a la movilidad eléctrica, ha recalcado que "no hay marcha atrás" y ha afirmado que el Grupo Volkswagen, tanto en Navarra como en Cataluña, "ha hecho su parte de trabajo, gracias también al apoyo del Gobierno de España y de los respectivos gobiernos y con fondos europeos". "La transformación que está haciendo este sector es una transformación para nada sencilla, que tiene sus complejidades, pero desde ambos gobiernos vamos a trabajar en cooperación, aprendiendo mutuamente de las distintas fórmulas de apoyo que estamos desplegando para acompañar este proceso", ha añadido.

Illa ha destacado que ambos gobiernos han ratificado su compromiso y apoyo a la movilidad eléctrica "sin matices", desde una posición "de colaboración" y "no de pelearse". "El Grupo Volkswagen tiene que ir bien en Navarra, si le va bien en Navarra le irá bien en Cataluña y si le va bien en Cataluña le irá bien en Navarra".

Por otro lado, el presidente catalán ha resaltado los "resultados positivos" en la región aplicando la ley de Vivienda y ha considerado que es "un paso valiente y acertado" aplicarla también en Navarra. "No se entiende que siendo un problema que afecta a todos los territorios de España, no se use una herramienta que está a disposición de las comunidades autónomas para afrontar este reto", ha considerado.