Chivite muestra su "rabia" e "indignación" ante la agresión homófoba en Pamplona: "En Navarra no hay lugar para el odio"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha mostrado este lunes su "rabia" e "indignación" ante la agresión homófoba sufrida por dos jóvenes en Pamplona en la madrugada del viernes 6 de noviembre.

"Quiero enviarles todo mi cariño y todo mi apoyo -a los jóvenes agredidos-, pero también quiero expresar mi rabia, mi indignación, porque en Navarra no hay lugar para el odio, no hay lugar para la intolerancia. Nadie debe tener miedo por ser quien es, o por amar a quien ama, o por expresar su identidad", ha señalado.

Según ha añadido, "Navarra es hoy una tierra más libre gracias a quienes lucharon para que nadie tuviera que esconderse". "Y esa libertad tenemos que defenderla cada día, todos los días", ha reivindicado.

Por ello, ha continuado, "desde el Gobierno de Navarra vamos a seguir defendiendo los derechos de las personas LGTBI+ y no vamos a dar ni un paso atrás, porque frente a su odio, nuestro orgullo". "Y frente a quienes quieren hacernos retroceder, seguiremos avanzando hacia una Navarra cada día más libre y más diversa", ha manifestado.