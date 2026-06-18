Chivite plantea que el euskera sea reconocido como lengua propia de Navarra en la Lorafna

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha propuesto este jueves que el euskera sea reconocido como "lengua propia" de Navarra en la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna).

Chivite ha anunciado este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra, en respuesta a una pregunta del PSN, que realizará esta propuesta en su próxima comparecencia en la ponencia parlamentaria que estudia la actualización de la Lorafna y ha afirmado que lo hará "desde el convencimiento de que hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera quizás tenía unas connotaciones más políticas que sociales".

La presidenta ha considerado que se ha llegado a la situación actual "gracias, en buena medida, a un enfoque desde lo público que ha buscado precisamente socializar, acercar el euskera y hacerlo sobre todo a través del aprendizaje al conjunto de la población navarra con independencia del lugar en el que viva sin obligar y sin imponer".

Chivite se ha referido a una manifestación que se celebró el pasado fin de semana en Pamplona para pedir "condiciones verdaderas para vivir en euskera" y en la que se hablaba de "universalizar el conocimiento". A este respecto, la presidenta ha afirmado que "precisamente eso, el conocimiento, es la clave para avanzar en la socialización de la lengua". María Chivite ha defendido "la consideración de que el euskera debe entenderse desde la pluralidad, una clave relevante para conectar con el conjunto de la sociedad navarra, que también es plural y que se tiene que ver reconocida e incluida en el sentimiento de pertenencia de esta lengua que nos es propia a todos los navarros y las navarras".

La jefa del Ejecutivo ha destacado que "estamos en un momento en el que el euskera vive una posición de absoluta normalidad en el ámbito de la convivencia y esto seguramente es fruto de una evolución que tiene muchos factores". Uno de estos factores, según Chivite, es el papel que "la educación ha tenido y tiene en el ámbito del euskera". "La extensión del modelo D al conjunto de la Comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva. De hecho, desde el curso 2020/2021 hemos implantado unidades de modelo D en Mendigorría, en Larraga, en Lezkairu, Aibar o Falcés", ha enmuerado, entre otros lugares.

También ha destacado "las ayudas económicas que se dan a los centros de Infantil y Primaria que desde el año 2015 han ido implantando el modelo D y que son centros especialmente pequeños, en el ámbito de lo rural, de las zonas mixta y no vascófona".

María Chivite ha afirmado que "esta aproximación es la más adecuada si queremos que el euskera sea considerado por el conjunto de la sociedad navarra como una lengua propia y no como un instrumento o una herramienta política". "No hay fronteras cuando la educación pública se convierte en el vehículo transmisor. Yo creo que conseguimos que trascienda lo político para convertirse en parte de nuestro acervo y de nuestro conocimiento", ha destacado.

Chivite ha señalado que "es este enfoque, el del conocimiento, desde la no politización, desde la no imposición, el que está siendo clave para que el euskera cuente con una aceptación social incluso en localidades donde históricamente no han tenido un contacto o un vínculo con esta lengua". "Educación acerca el conocimiento, Educación preserva el patrimonio, y ese papel es nuclear para que el euskera cuente cada vez con más implantación y más conocImiento, y que cada vez más personas quieran apuntarse al conocimiento de esta lengua", ha afirmado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha señalado que el grupo socialista comparte el anuncio de la presidenta para que el euskera tenga junto con el castellano la consideración de lengua propia de Navarra, "porque el euskera no pertenece a ninguna ideología ni es patrimonio tan solo de una parte de Navarra". "Debemos entenderlo como una lengua propia de nuestra Comunidad y precisamente por ello debe ser entendida como un elemento de encuentro, de conocimiento y de patrimonio compartido", ha defendido.