Chivite recibe a la presidenta de UNICEF en vísperas del Consejo de Navarra de Niñas, Niños y Adolescentes

De izquierda a derecha: la presidenta de UNICEF España, María Ángeles Espinosa; la presidenta Chivite; la consejera Maeztu; y el presidente de UNICEF Navarra, Joaquín Ignacio Mencos. - JESÚS GARZARON - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha recibido este miércoles a la presidenta de UNICEF España, María Ángeles Espinosa. El encuentro, llevado a cabo en el Palacio de Navarra, ha centrado la cooperación humanitaria, la salud, el bienestar digital y la creación del Consejo Navarro de Niñas, Niños y Adolescentes como las principales líneas de trabajo entre ambas instituciones.

Es la primera visita a la Comunidad foral de Espinosa desde que, recientemente, fuera elegida presidenta de esta ONG. También ha participado en este encuentro el presidente de UNICEF Comité Navarra, Joaquín Ignacio Mencos, y la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu.

Se trata de una visita que se produce como antesala de la celebración del Consejo de Navarra de Niñas, Niños y Adolescentes que UNICEF acogerá en su sede de Pamplona el próximo día 5 de noviembre.

Según recuerda en un comunicado, el Gobierno de Navarra mantiene una colaboración con UNICEF Comité Navarra para promover el derecho de la infancia y la adolescencia a participar en los asuntos públicos. Este acuerdo da continuidad a la colaboración formalizada en 2023 y busca que niñas, niños y adolescentes "puedan intervenir en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas que les afectan, mediante espacios estables de participación, formación y canales de información accesibles".

Uno de los principales avances en este ámbito ha sido la constitución del Consejo Navarro de Niñas, Niños y Adolescentes, órgano permanente de carácter consultivo y participativo cuya presidencia honorifica corresponde al vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez.

La colaboración entre el Gobierno de Navarra y UNICEF también se extiende al ámbito de la cooperación internacional. Actualmente, se están desarrollando dos intervenciones de ayuda humanitaria en Colombia y República Centroafricana.

Además, desde 2008, el Gobierno de Navarra ha financiado intervenciones de cooperación con UNICEF en países como Mali, Chad, Guatemala, República Centroafricana, Mozambique y Colombia.

Estas actuaciones forman parte del compromiso de Navarra con la protección de los derechos de la infancia y la atención a las poblaciones en situaciones de especial vulnerabilidad.

La relación institucional también cuenta con diferentes líneas de trabajo en el ámbito sanitario. UNICEF forma parte de la Comisión de Atención al Nacimiento y Lactancia del Departamento de Salud. En este marco, el Hospital Reina Sofía ha recibido la acreditación por su atención humanizada al nacimiento y la lactancia. Asimismo, la entidad ha presentado al Departamento de Salud un plan de actuación sobre bienestar emocional para desarrollar iniciativas en el ámbito comunitario.

En materia de bienestar digital, el Departamento de Salud ha colaborado con UNICEF utilizando los datos de su informe sobre infancia, adolescencia y bienestar digital en Navarra para impulsar la campaña 'Activa el modo consciente. Pantallas y Salud', dirigida a promover un uso "consciente y saludable" de las pantallas.

Con estas líneas de trabajo, el Gobierno de Navarra y UNICEF Comité Navarra continúan consolidando una colaboración que sitúa los derechos, la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en el centro de las políticas públicas.

CONSEJO DE NAVARRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Consejo Navarro de Niñas, Niños y Adolescentes de Navarra se constituyó el pasado mes de septiembre de forma oficial, marcando un hito institucional en la Comunidad foral para "garantizar la participación activa de la infancia y la adolescencia en los asuntos públicos que les conciernen".

Este nuevo órgano colegiado permanente, de carácter consultivo y participativo, nace con el objetivo de ofrecer a niños, niñas y adolescentes "un espacio formal en el que expresar sus opiniones, formular propuestas e influir de forma directa en el diseño de las políticas gubernamentales".

El primer Consejo Navarro de Niñas, Niños y Adolescentes está integrado por un total de 17 personas vocales y 5 suplencias. El grupo de vocales está compuesto por 17 vocales, 8 chicos y 9 chicas (11 niños y niñas y 6 adolescentes) con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años.

Los miembros del consejo proceden de un amplio abanico de municipios, entre los que se encuentran Pamplona, Barañain, Villava, Peralta, San Adrián, Viana y Mendavia.

Su funcionamiento consiste en reunirse en Asamblea al menos dos veces al año, con la posibilidad de constituir comisiones o grupos de trabajo adaptados al calendario escolar. Sus sesiones mantendrán un enfoque "lúdico, dinámico y apoyado en herramientas audiovisuales, garantizando que la información se presente en un lenguaje claro y comprensible".

Asimismo, las normas internas de funcionamiento son definidas por los propios niños y niñas, respetando la igualdad entre edades y géneros. Las reuniones contemplan además la presencia de personas expertas que podrán intervenir con voz, pero sin voto.