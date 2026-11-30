Acto celebrado esta noche en la sede del PSN. - EUROPA PRESS
PAMPLONA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general del PSN y presidenta de Navarra, María Chivite, ha manifestado este domingo que ha acogido los resultados electorales con sabor "agridulce" tras perder el Gobierno en Madrid pero ser la fuerza más votada en Navarra, y ha aseverado que, frente a un Gobierno "de la derecha y ultraderecha, me comprometo ante todos los navarros y navarras a defender todos y cada uno de los derechos conquistados".
En una comparecencia en la sede del PSN en Pamplona para valorar los resultados electorales acompañada de cargos del partido y del Ejecutivo foral, Chivite ha señalado que tenía una sensación "agridulce", por un lado por el resultado obtenido a nivel nacional y por otro por los apoyos recibidos en Navarra, con los que están "muy contentos".
Tras poner en valor la "alta participación" en la jornada electoral, María Chivite ha incidido en que el PSN ha obtenido un resultado "histórico". "Jamás en la historia del PSN habíamos tenido tantas personas depositando su confianza en nosotros y vamos a responder a la altura de esa responsabilidad", ha dicho.
Según ha expuesto, "estamos a punto de decir que uno de cada tres navarros y navarras han confiado en el PSN, en torno al 31,5%". "Somos el partido que más y mejor representa la pluralidad de esta Comunidad", ha señalado, para agradecer a los más de 120.000 navarros que han votado por el PSN.
La dirigente socialista ha señalado que UPN y PP, "ni juntos ni separados", han "sido capaces de superar los resultados del PSN". "Es un mensaje muy importante; no es solo que el bloque progresista sume más, sino que el PSN suma más votos que el PP y UPN juntos", ha insistido.
Chivite ha indicado que, en el contexto nacional, "ahora nos toca ejercer una oposición para defender todos los avances que este país ha experimentado en los últimos años". "Como navarra, como secretaria general del PSN y también como presidenta, hoy me comprometo ante todos los navarros y navarras a defender todos y cada uno de los derechos conquistados, y a defender el autogobierno de Navarra, ante las amenazas de un Gobierno de la derecha y de la ultraderecha", ha aseverado.
"Ni mi partido ni el Gobierno que lidero van a permitir ni un paso atrás y seremos un dique de contención; nos tendrán enfrente ante cada recorte que puedan plantear", ha manifestado Chivite, quien ha recordado que en algo de más de cinco meses tocan las elecciones forales y "será otro escenario, pero mientras tanto me comprometo a que no haya ni un solo paso atrás para los navarros y navarras".