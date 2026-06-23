Chivite valora la modernización de la depuradora de Aguas Residuales de Arazuri después de una inversión de 8 millones

Visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arazuri para conocer las mejores incorporadas en las instalaciones. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha participado este martes en la presentación de las mejoras que se han llevado a cabo en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arazuri y que han supuesto una inversión extraordinaria de 8 millones de euros, en los dos últimos años.

Así, se ha actuado en la mejora avanzada de sus procesos de depuración, del reciclaje de los lodos generados y para la producción de energía de origen solar. Estas inversiones han permitido potenciar, tanto la línea de aguas como de fangos, así como preparar la instalación para requisitos técnicos y ecológicos más avanzados exigidos por la Unión Europea, según ha informado el Gobierno foral.

Durante la visita a las instalaciones, el consejero de Cohesión Territorial ha destacado el "buen trabajo", tanto de la MCP como de la empresa pública NILSA, en la planta de Arazuri, que trata el 60% de los lodos de Navarra. Esta planta da servicio a la Comarca de Pamplona desde 1990, "sin que hasta la fecha haya habido ni un solo problema", ha destacado el consejero y ha insistido en que se trata de "un modelo de éxito, similar al que el Gobierno de Navarra quiere implantar en Tudela".

En este sentido, ha remarcado que quienes dicen no a la ampliación de la depuradora de Tudela "están diciendo no a la economía circular, a que los agricultores dispongan de una fuente importante de abono renovable para sus cultivos y a ser energéticamente autosuficientes". "Están diciendo no a un proyecto técnicamente seguro, eficiente económicamente y necesario operativamente", ha expuesto.

El consejero Chivite ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Navarra con la depuración y saneamiento del agua. Y ha recordado que tras la reciente revisión del Ciclo Integral del Uso de Agua Urbano desde 2019 a 2030, "Navarra habrá movilizado más de 477 millones de euros, cifra que da idea de la seriedad con la que el Gobierno de Navarra afronta sus responsabilidades con la ciudadanía". Navarra, ha concluido, "debe seguir siendo pionera en la gestión del agua".

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), David Campión, quien también ha participado en la visita, ha señalado que estas inversiones suponen un salto adelante en la modernización de la EDAR de Arazuri y, "aún más importante, inciden en la autonomía energética y en la mejora de suelos agrícolas, en un momento en el que la situación mundial arroja serias alarmas sobre la fragilidad de depender de suministros de energía y fertilizantes sometidos a poderes muy lejanos".

En el acto de presentación de mejoras de esta infraestructura el consejero también ha estado acompañado por el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, el director gerente de NILSA, Fernando Mendoza y representantes de entidades locales y mancomunidades de Navarra.

LAS ACTUACIONES

Las acciones llevadas a cabo en la planta de Arazuri se concretan por una parte, en la línea de agua, en el proceso de pretratamiento que ha sido equipado con unas nuevas rejas de desbaste de sólidos y en los reactores biológicos se ha realizado la renovación de membranas de los aireadores; en el tratamiento de fangos, se ha renovado la cubierta de un espesador y se ha construido un área de secado solar de lodos con la incorporación de cinco nuevas naves.

A todo ello hay que añadir la instalación de la primera fase del sistema fotovoltaico con el despliegue de paneles sobre diferentes cubiertas de las naves de la instalación.

AMPLIACIÓN DEL SECADO SOLAR DE LODOS

Dentro de las acciones llevadas a cabo para la actualización y mejora de la EDAR de Arazuri, la más ambiciosa ha sido la construcción del área de secado solar de lodos. En julio de 2021 se puso en marcha una primera planta piloto que cuenta con 1.024 metros cuadrados de superficie. Se trata de un invernadero de vidrio en el que los lodos se deshidratan por la acción del sol, reduciendo así su volumen lo que permite optimizar costes, ahorrando en el transporte de los lodos a los campos para su aplicación en agricultura y propiciando así una mayor capacidad de compostaje.

Tras los buenos resultados obtenidos con la planta piloto, han explicado, en 2025 se decidió abordar la consolidación de este tratamiento que se ha materializado con la construcción de cinco nuevas cámaras de secado: tres con una superficie de 1.280 metros cuadrados cada una y otras dos con 1.440 metros cuadrados. Tras la construcción de las cinco nuevas cámaras, la superficie total de secado es de 7.744 metros cuadrados. Teniendo en cuenta que la depuración de las aguas residuales en la EDAR de Arazuri genera alrededor de 40.000 toneladas anuales de lodos, la instalación permitirá realizar el secado solar de más de la mitad de los lodos generados.

El proyecto de construcción de las nuevas cámaras ha requerido la reurbanización de una superficie aproximada de más de 48.000 metros cuadrados afectando a procesos relacionados con la gestión de los lodos como viales de circulación de vehículos, eras de acopios de restos verdes o triturados. A falta de cerrar el proyecto, el presupuesto de ejecución de toda la ampliación y reurbanización del entorno es de 6.334.918 euros.

NUEVAS REJAS PARA LA ELIMINACIÓN DE SÓLIDOS

La primera mejora llevada a cabo en la depuradora de Arazuri ha sido la renovación de las rejas de desbaste de sólidos gruesos. Y es que, la fase primaria del tratamiento del agua se realiza mediante los procesos de eliminación de sólidos, desarenado y desengrasado, decantación primaria, balsas de aireación y decantación secundaria. Los primeros residuos que son extraídos en esta fase de tratamiento están formados por materiales gruesos que llegan con las aguas residuales (toallitas, compresas, bastoncillos, etc.) y que no se degradan fácilmente ni pueden ser tratados biológicamente.

Tras ser retenidos en las rejas, un sistema automático de limpieza los retira y conduce hasta una prensa que extrae gran parte del agua que contienen. Finalmente, los restos sólidos son depositados en un contenedor para su retirada y gestión. El presupuesto de ejecución ha sido de 866.257 euros más IVA.

Los reactores biológicos son los tanques diseñados para que millones de microorganismos (bacterias) se alimenten de la materia orgánica contaminante del agua residual, limpiándola de forma natural y acelerada. El trabajo realizado ha consistido en la renovación de las 4.056 membranas existentes en uno de los cuatro reactores, con un presupuesto de ejecución de 100.404 euros más IVA.

Integrado en la línea de fangos, los espesadores son los tanques donde se reduce el volumen de los fangos generados en el tratamiento de aguas residuales. Esa operación se realiza separando el agua de los sólidos, lo que disminuye significativamente los costes operativos y de transporte. En la EDAR existen tres espesadores, que ya fueron rehabilitados en 2016. Sin embargo, uno de ellos requería la renovación de la membrana de revestimiento en la cubierta. El presupuesto de ejecución ha sido de 40.000 euros más IVA.

Finalmente, hoy se ha presentado la instalación fotovoltaica integrada por 1.439 paneles capaz de producir una gran cantidad de energía limpia para el propio consumo de la EDAR. Los paneles han sido instalados en la cubierta de siete localizaciones de la depuradora: aparcamiento, nave almacén, nave de deshidratación, turbosoplantes, nave de energía, mantenimiento y oficinas.