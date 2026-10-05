La presidenta de Navarra, María Chivite, visita en Mutilva 70 nuevas viviendas de alquiler social y asequible de EtxeON Navarra. - JESÚS M GARZARON-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha visitado este lunes en Mutilva las promociones públicas Mugartea 16 y Mugartea 54, dos actuaciones integradas en la estrategia EtxeON Navarra que incorporan un total de 70 nuevas viviendas destinadas al alquiler social y asequible al parque público de la Comunidad foral.

La Presidenta ha estado acompañada por la vicepresidenta tercera y vonsejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el alcalde del Valle de Aranguren, Manolo Romero; y la directora del Departamento de Vivienda de Nasuvinsa, Berta Uriz, además de responsables y personal técnico de la sociedad pública y de los diferentes equipos profesionales que han participado en el desarrollo de ambas promociones.

Durante la visita, Chivite ha destacado que estas 70 nuevas viviendas "representan de una manera muy concreta el esfuerzo que estamos realizando para ampliar el parque público de vivienda en Navarra y ofrecer respuestas a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía". "Estamos hablando de vivienda pública, de calidad y energéticamente eficiente, pero, sobre todo, de hogares que van a permitir desarrollar un proyecto de vida a 70 familias", ha señalado.

La presidenta ha incidido además en que "el incremento del parque público de vivienda es una prioridad para este Gobierno y actuaciones como estas muestran que estamos avanzando en esa dirección, combinando inversión pública, innovación y sostenibilidad para ofrecer diferentes soluciones adaptadas a las necesidades de la ciudadanía".

En conjunto, las dos promociones suman 70 viviendas públicas, 103 plazas de garaje y 70 trasteros y representan una inversión superior a los 14 millones de euros. Ambas actuaciones reciben financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), a través del Programa 6 de los fondos Next Generation EU.

Las promociones visitadas permiten, además, visualizar dos de las modalidades de vivienda pública impulsadas a través de EtxeON Navarra. Mugartea 16 incorpora 16 viviendas de alquiler social, mientras que Mugartea 54 suma 54 viviendas de alquiler asequible.

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha señalado que "EtxeON nace precisamente con la vocación de ampliar y diversificar las respuestas públicas ante el problema de acceso a la vivienda". "No todas las personas ni todas las familias parten de la misma situación y, por tanto, necesitamos diferentes herramientas dentro de una misma política pública", ha explicado.

En este sentido, Alfaro ha destacado que "en un mismo entorno tenemos hoy un buen ejemplo de esa complementariedad: alquiler social y alquiler asequible, dos fórmulas que nos permiten llegar a perfiles y necesidades diferentes y seguir ampliando un parque público que queremos que sea cada vez más amplio, estable y accesible".

"El reto no es únicamente construir más, sino hacerlo mejor y ser capaces de generar un parque público preparado para permanecer durante décadas al servicio de la ciudadanía", ha señalado, para añadir que las promociones de Mugartea "incorporan elementos que queremos seguir impulsando en la vivienda pública de Navarra: eficiencia energética, industrialización, reducción de consumos y calidad constructiva, junto con modelos de alquiler capaces de responder a diferentes realidades socioeconómicas".

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha recordado que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aportado 3,4 millones de euros de los fondos europeos para la construcción de estas nuevas viviendas. "Los gobiernos de España y de Navarra hemos sabido estar en lo que de verdad importa a la ciudadana", ha señalado, "y la vivienda es un tema capital".

Echeverría ha recordado que el objetivo es reforzar el parque público de vivienda de Navarra, "algo a lo que el Gobierno de España ha ido contribuyendo con la aportación de fondos propios", ha apuntado.

La promoción Mugartea 16 está formada por un edificio con 16 viviendas destinadas al alquiler social, 22 plazas de garaje y 16 trasteros. El programa residencial incluye nueve viviendas de tres dormitorios, seis de dos dormitorios y una de un dormitorio.

Desde el punto de vista constructivo, el edificio combina estructura de hormigón en sótanos y planta baja con entramado de madera en los muros y madera contralaminada (CLT) en los forjados, desde la primera planta hasta el ático. El empleo de elementos prefabricados permite alcanzar un elevado grado de industrialización. La promoción cuenta, además, con calificación energética A e incorpora un sistema centralizado de aerotermia para calefacción y agua caliente sanitaria, apoyado mediante placas fotovoltaicas, así como suelo radiante y ventilación mecánica controlada.

La redacción del proyecto y dirección de obra corresponde a Arquitectura y Ordenación Urbana, S.L., con Josetxo Arauzo y Enrique Iriso, a partir de la propuesta '3ESQUINAS3TERRAZAS'. La dirección de ejecución de obra y coordinación de Seguridad y Salud corre a cargo del arquitecto técnico Asier Oteiza, mientras que HOBEKI y BYGUK son las ingenierías autoras de los proyectos de instalaciones y de la dirección de obra. La ejecución corresponde a la UTE Construcciones Díaz García, S.L. - Construcciones Hnos. Garbayo Chivite, S.L.

Por parte de Nasuvinsa, la coordinación del proyecto ha correspondido a las arquitectas técnicas Idoia Zabalza y Ana Alemán, del Departamento de Vivienda.

Por su parte, Mugartea 54 está formada por dos edificios enfrentados de 27 viviendas cada uno, que suman 54 viviendas destinadas al alquiler asequible, 81 plazas de garaje y 54 trasteros. El programa residencial incluye una vivienda de cuatro dormitorios, 32 de tres dormitorios, 20 de dos dormitorios y una de un dormitorio, todas ellas con plaza de aparcamiento y trastero vinculados.

La promoción combina estructura de hormigón en los sótanos con paneles de madera contralaminada (CLT) en las plantas bajas y elevadas, recurriendo igualmente a elementos prefabricados para alcanzar un elevado grado de industrialización. El conjunto dispone de calificación energética A e incorpora aerotermia centralizada con apoyo de placas fotovoltaicas, calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica controlada.

La redacción del proyecto y dirección de obra corresponde a OFS Architects, a partir de la propuesta 'Concéntrico', con Jaime Suescun y Diego Fernández. La dirección de ejecución de obra y coordinación de Seguridad y Salud corresponde a ATERPE Aparejadores, S.L.P., con Raúl Pascal, mientras que INARQ Ingenieros, con Francisco Barrios, es responsable de los proyectos de instalaciones y de la dirección de obra. La ejecución corresponde a Construcciones Garbayo Chivite, S.L.

Por parte de Nasuvinsa, la coordinación del proyecto ha correspondido a los arquitectos técnicos Idoia Zabalza y Fermín Equiza, del Departamento de Vivienda de la sociedad pública.