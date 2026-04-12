Chivite visita esta semana China para reforzar a Navarra como "referente internacional" de la "industrial sostenible"

Chivite en una de las reuniones mantenidas en su último viaje a China. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, preside la delegación institucional que visitará esta semana China, con el fin de "reforzar la figura" de la Comunidad foral como "un referente internacional en el ámbito de la industria sostenible". Le acompañará en el viaje el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo.

Se trata del segundo desplazamiento en un año de la presidenta al país asiático, con el foco puesto en "incrementar relaciones y colaboraciones empresariales en tres sectores estratégicos: manufactura inteligente, almacenamiento de energía y transición a la industria verde", explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Pekín es el destino de la primera parte de la estancia, en donde tendrá lugar la firma del memorándum del acuerdo para la creación de una sociedad conjunta de Navarra-Hithium. La firma china, dedicada a los sistemas de almacenamiento de energía, tiene previsto realizar en la Comunidad foral una inversión de 400 millones de euros y crear más de 700 puestos de trabajo directos en un primer momento, y otros 300 en una segunda fase.

Además, en la capital, María Chivite tiene previsto reunirse entre otros, con representantes del consejo chino para el fomento del comercio exterior y de una empresa estatal de inversión. Posteriormente, la presidenta se trasladará a Nanjing y Chongqing para continuar el programa de visitas y reuniones.