Choque entre UPN y PPN por la tramitación de la ley sobre secretario e interventores

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

UPN y PPN han chocado este lunes en el Parlamento de Navarra después de que los 'populares' hayan acusado a los regionalistas de haberse "aliado" con EH Bildu para "paralizar" la tramitación de una ley que busca dar solución a la estabilización de plazas de secretario e interventores.

La Mesa del Parlamento de Navarra ha decidido este lunes, con el apoyo de UPN y EH Bildu, aplazar la tramitación de esta ley, presentada por el PP, a la espera de que próximamente se puedan conocer pronunciamientos judiciales sobre la situación de este proceso de estabilización que podrían aclarar el escenario.

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado que ha escuchado al PP "con cierta sorpresa" y ha indicado que "da la sensación de que el Partido Popular de Navarra no tiene un discurso propio, que se dedica a copiar lo que dicen unas formaciones políticas u otras en función del tema y en función del día".

En el caso de los secretarios e interventores, Esparza ha considerado que el PP ha copiado "el discurso más burdo del PSN, porque escuchar a la portavoz del Partido Popular de Navarra decir que UPN tiene un acuerdo con EH Bildu en este tema evidentemente nos insulta, es algo que lamento profundamente, es mentira, es un ataque y unas declaraciones gratuitas que nos están faltando al respeto".

Javier Esparza ha añadido que la estrategia de los 'populares' le da "pena" y ha pedido al PP que "no se equivoque, el adversario no es UPN, y si van a discrepar con UPN en cuestiones como esta, porque somos dos partidos distintos y tenemos posiciones cada uno diferenciadas, pues que se haga con argumentos sólidos, con argumentos originales, y no buscando la brocha gorda e imitando el discurso de un Partido Socialista o de una EH Bildu que nos insulta todos los días".

Sobre el fondo del asunto, Javier Esparza ha explicado que UPN quiere "esperar a que dicte un auto el Tribunal Superior de Justicia de Navarra". "Este es un tema que está muy judicializado, en varias órdenes además. Si esperamos quince días, igual hay una respuesta, hay una resolución que puede ayudar a esclarecer este asunto, y es lo que simplemente hemos buscado", ha señalado.

Tras ello, ha defendido que "hay que actuar con rigor". "No sería bueno que se debatiera una ley en este Parlamento para que a la semana tuviéramos un auto de un juez que la cuestione. Prevemos, además, que más allá de las decisiones que se tomen, este tema va a seguir judicializado, porque va a haber personas que se van a sentir agraviadas en un sentido o en otro, y por eso hemos fijado esa posición", ha indicado.

Sin embargo, la parlamentaria del PPN Irene Royo ha acusado a UPN de realizar "maniobras dilatorias para que no salga adelante la propuesta que el Partido Popular hizo en relación con la ley de secretarios e interventores". "Primero, cuando nosotros propusimos que esta se tramitase en lectura única, se opusieron. Se está tramitando de forma ordinaria, cuando en cantidad de leyes aceptan -el trámite de urgencia- sin poner ningún problema", ha señalado.

En segundo lugar, ha criticado que "repetidamente están pidiendo prórrogas" a la tramitación de la ley. "Hoy han vuelto a pedir la tercera prórroga y, a pesar de que la Junta de Portavoces se ha opuesto y le ha dado un mandato a la Mesa, UPN y Bildu se han opuesto en la Mesa a que se tramite esta ley", ha indicado.

Irene Royo ha considerado que "UPN se ha aliado en este caso con Bildu y ha vuelto a paralizar que se tramite esta ley". "Deberían dar explicaciones de cuál es el motivo o interés que les lleva a tomar este tipo de decisiones", ha afirmado.

Además, ha señalado que UPN es "muy culpable de la situación en la que se encuentran precisamente los secretarios e interventores, porque ha estado gobernando durante muchísimos años".

A esta acusación, Esparza ha respondido que UPN "ha salido del Gobierno hace más de diez años" y ha considerado que la declaración de Royo es "una soberana estupidez, con todo el respeto del mundo, que suele ser utilizada de forma habitual por el Partido Socialista y por EH Bildu para justificar todo lo malo que ocurre en Navarra".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado que este tema está "tremendamente enrollado". "Tenemos diferentes sentencias. Tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia de Navarra. Tenemos un sentencia del Tribunal Constitucional acerca de un recurso de valoración de méritos en otras Comunidades. Hasta que no se despeje todo este embrollo jurídico, no tiene mucho sentido, desde nuestro punto de vista, anticiparnos a debatir algo que probablemente, dentro de un mes, se va a quedar sin efecto. Siendo cautas, pensamos que es mejor esperar un poco", ha explicado.