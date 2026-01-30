El ciclo de cine de los Premios Lux del Parlamento Europeo arranca este viernes en Pamplona. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La oficina Europe Direct Navarra de la Dirección General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra ha organizado, junto con los cines Golem, una nueva edición del ciclo de cine europeo correspondiente a los Premios Lux del Parlamento Europeo. Todas las películas se proyectarán en las salas Golem Yamaguchi de Pamplona, con entrada gratuita hasta completar aforo, en versión original subtitulada. Las cinco películas se proyectarán los viernes a las 19.30 horas, desde este 30 de enero y hasta el 27 de febrero.

En concreto, los largometrajes que incluye esta edición y sus fechas de exhibición son 'Sorda' (Eva Libertad), el 30 de enero; 'It was just an accident' (Jafar Pahani), el 6 de febrero; 'Love me tender' (Anna Cazenave Cambet), el 13 de febrero; 'Sentimental Value' (Joachim Trier), el 20 de febrero; y 'Christy' (Brendan Canty), el 27 de febrero. La entrada es libre hasta completar aforo, recogiendo previamente las entradas en taquilla.

Gracias a la participación en estos premios, las cinco películas nominadas se subtitularán en las 24 lenguas oficiales de la Unión. Además, para la edición de 2026 y por primera vez, las cinco películas nominadas se subtitularán para personas sordas y con discapacidad auditiva en las 24 lenguas de la Unión, siendo de este modo más accesibles.

El Premio del Público al Cine Europeo Lux es una iniciativa del Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas. El objetivo de este galardón es reforzar los vínculos entre la política y la ciudadanía, invitando al público europeo a convertirse en protagonista activo y votar por sus películas favoritas.

La elección del ganador de cada año refleja una combinación de la calificación directa del público con la de los diputados del Parlamento Europeo, siendo cada una de las partes el 50% de la puntuación final de cada una de las películas que optan al premio.

Los espectadores pueden puntuar los largometrajes hasta el 12 de abril en la web de Europe Direct Navarra (https://luxaward-rating.europarl.europa.eu/es/). Entre las personas que voten las películas se sorteará un premio de un viaje a Bruselas para asistir a la ceremonia de entrega de premios junto a los directores de las películas, así como con sus respectivos equipos de interpretación.

Algunas de los temas destacadas de este año son la vivencia de las discapacidades, el régimen iraní, la homosexualidad o los dramas sociales, entre otros. Las proyecciones irán precedidas por una breve presentación por parte del especialista y crítico cinematográfico Patxi Burillo.