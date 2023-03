Cientos de personas reclaman en Pamplona un sistema público de salud "fuerte, cohesionado y con profesionales estables"

La intersindical pide mejoras para todos los trabajadores del Servicio Navarro de Salud y no para unos "colectivos en concreto"



PAMPLONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas, alrededor de 1.400 según la Delegación del Gobierno, han participado este sábado en una manifestación en Pamplona, convocada por LAB, SAE, UGT, ELA y CCOO junto con la Plataforma Navarra de Salud, en la que se ha reclamado un sistema público de salud "fuerte, cohesionado y con profesionales estables y con motivación".

La movilización, bajo el lema 'En defensa de la sanidad pública', ha partido pasadas las 17.45 horas desde la plaza de Europa. Ha recorrido la Avenida Bayona, Avenida del Ejército, Conde Oliveto, Príncipe de Viana hasta Merindades, para enfilar con Carlos III hasta la plaza del Castillo. A lo largo del recorrido se han coreado consignas como 'Lo público no se vende, lo público se defiende', 'Son más saludables las consultas presenciales' o 'Más contrataciones, mejores atenciones'.

En la plaza del Castillo se ha leído un manifiesto en el que se ha criticado que "en los últimos acuerdos políticos alcanzados entre los grupos políticos no se aborde el necesario blindaje del sistema sanitario público frente a estrategias privatizadoras". Y han afeado que se produzcan "mejoras laborales y retributivas para algunos colectivos, aumentando más la desigualdad entre los trabajadores".

Los convocantes han advertido de que "si no toman medidas nos van a tener enfrente" porque "la razón está de nuestra parte y no podemos permitir que, para enriquecer a unas minorías, se recorten los derechos de la mayoría". Han destacado que continuarán con las movilizaciones "hasta que no se garantice un sistema público de salud fuerte, cohesionado y con profesionales estables y con motivación", y han llamado a participar en la huelga en Salud del próximo día 23.

LA INTERSINDICAL, DISPUESTA A LLEGAR A ACUERDOS "GARANTISTAS"

A este respecto, en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la manifestación, Begoña Ruiz, de SAE y miembro del comité de huelga de la intersindical de Salud, ha destacado que esta movilización es el "culmen en la unión de los sindicatos en defensa de las condiciones dignas de trabajo para todos los trabajadores del Servicio Navarro de Salud y la ciudadanía que quiere defender la presencialidad y acabar con las listas de espera".

Ha defendido que "unas condiciones de trabajo dignas van a hacer que la atención a los ciudadanos sea mucho mejor" y ha pedido al Departamento de Salud que "ponga empeño y todo lo que haga falta para que Navarra lidere una salud que sea de calidad y pública".

Con respecto a la convocatoria de huelga del 23 de marzo, Ruiz ha explicado que este viernes les llegó una nueva contrapropuesta del Departamento de Salud y el martes se celebrará una reunión. "Ojalá no tengamos que llegar a una nueva jornada de lucha pero, para ello, el Gobierno de Navarra y Salud tienen que hablar en serio con la intersindical" y debe "poner en valor a todos los trabajadores y no sólo a unos colectivos en concreto".

Ha afirmado que la intersindical está dispuesta a llegar a acuerdos pero que "sean lo suficientemente garantistas para mejorar las condiciones de todos los trabajadores del Servicio Navarro de Salud, y no con los acuerdos que está llevando ahora a cabo que sólo mejora para unos colectivos en concreto". Ha insistido en que "hay una diferencia de trato cuando con unos se ha llegado a un acuerdo y nosotros tenemos una convocatoria de huelga el día 23 y no tenemos aún nada sobre la mesa".

En esta misma línea, Iban Irisarri, de LAB, ha criticado que el Gobierno de Navarra "para algunos pone partidas económicas y para otros colectivos no". "Y está claro qué colectivos han salido beneficiados en los últimos acuerdos -en referencia al colectivo médico y de la Policía Foral- y qué colectivos no vamos a poder salir beneficiados porque no hay partidas económicas y no estamos a tiempo de llegar a nada", ha lamentado.