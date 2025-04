Cientos de personas recuerdan en Pamplona a los navarros asesinados y represaliados tras el golpe de Estado de 1936

AFFNA-36 ha reclamado el derribo del Monumento a los Caídos de Pamplona y ha advertido del auge del "postfascismo"

PAMPLONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han participado este sábado en el tradicional homenaje de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AFFNA-36) a las personas asesinadas y represaliadas en la Comunidad foral tras el golpe de Estado de 1936. Un acto en el que se ha advertido del "resurgimiento del postfascismo" con mensajes que "van calando, sobre todo en la gente joven" y en el que se ha reclamado, una vez más, el derribo del Monumento a los Caídos de Pamplona.

El homenaje ha tenido lugar al mediodía junto al monolito instalado en la Vuelta del Castillo de Pamplona. La encargada de presentar el acto ha sido la cantautora Maite Mene en un acto que ha contado con las intervenciones de Amaia Lerga, presidenta de AFFNA-36 y Fermín Arellano, hijo de fusilado. La parte musical ha corrido a cargo del grupo Koiuntura+arte.

Amaia Lerga ha destacado que la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco es una oportunidad para "recordar, analizar y estudiar la dictadura en todas sus dimensiones" y para "deslegitimar al fin y definitivamente el franquismo y los valores que lo sustentaban".

Una dictadura, ha censurado, que "aún en nuestros días se pretende negar, blanquear y enmascarar; incluso añorar y glorificar". Y ha advertido, además, que "estos mensajes van calando en internet, sobre todo en la gente joven, al amparo del resurgimiento del postfascismo aquí y a lo largo y ancho de nuestro planeta".

Lerga ha recordado que el franquismo "dejó a Navarra un amargo recuerdo de ninguneo humano a través de las fosas" pero también con el Monumento a los Caídos. Visiblemente emocionada, ha defendido que "por justicia reparadora no puede seguir en pie eternizando la impunidad franquista y filocarlista". Un edificio que "forma parte de la propaganda del régimen a través de monumentos a los mártires como este", ha rechazado.

En este sentido, ha pedido que se retire el proyecto de resignificación del edificio, propuesto por PSN, EH Bildu y Geroa Bai. "Es el momento de eliminarlo, de terminar con esta revictimización constante", ha manifestado. A su vez, se ha preguntado "cómo no se puede hacer autocrítica política ni en el nombre" del proyecto, Maravillas Lamberto. "Ningún proyecto que no se sostenga sobre la verdad, justicia y reparación de las víctimas será un proyecto de memoria democrática y, por ende, no será un proyecto pedagógico ni un proyecto para la convivencia", ha asegurado.

Amaia Lerga se ha referido a la decisión del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, de retirar la calle de Víctor Eusa, "uno de los dirigentes de la Junta Central Carlista, arquitecto junto a Yárnoz de los Caídos". Y ha esperado que "la próxima que retiren sea la de Premín de Iruña, seudónimo de Ignacio Baleztena".

La presidenta de AFFNA-36 ha reivindicado el movimiento antifranquista; una generación que "representó la resistencia antifascista" con "luchas sociales que fueron las que lograron realmente que la democracia llegara y que deben constituir parte de nuestra identidad comunitaria y democrática".

Así, ha llamado a reclamar "los valores republicanos pareciéndonos más a nuestros abuelos y abuelas" que "tras vivir el terror y la larga dictadura, nunca han perdido la esperanza" y ha animado a que "nos sumemos a su lucha por la libertad y la igualdad, siendo capaces de crear una sociedad más solidaria y justa que reconozca que los derechos básicos y las libertades fundamentales, son inherentes a todos los seres humanos". "Murió el dictador, pero fue la lucha de nuestra gente durante la dictadura lo que hizo posible su final", ha reivindicado.

Finalmente, Lerga ha subrayado que, "en estos tiempos de incertidumbre donde se nos intenta acostumbrar, normalizar e insensibilizarnos ante una situación bélica internacional, donde llevamos más de un año presenciando un genocidio en Palestina", no queda otra opción que "recoger esos valores y entender que la libertad y la paz son una elección".