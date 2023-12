Cigudosa dice que va a "sumar a España" lo "aportado y aprendido" en Navarra en ciencia e innovación

PAMPLONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Cigudosa, ha destacado que va a "sumar a España" lo "aportado y aprendido" en la Comunidad foral en la pasada legislatura tras conocerse su futuro nombramiento como secretario de Estado del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant.

Un nombramiento que "no hace más que reforzar la apuesta que hizo el Gobierno de Navarra, cuando María Chivite me invitó a montar una consejería que tuviera este tipo de visión de futuro y que tuviera como objetivo colocar a Navarra en la liga europea de la Innovación y la Ciencia y la Tecnología".

En su opinión, los últimos cuatro años "han demostrado que se pueden cambiar las cosas desde la política, que la ciencia y la innovación forman parte de la sociedad, que es una palanca de desarrollo personal y social muy potente".

En este sentido, ha destacado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, que "en los últimos cuatro años Navarra ha subido 47 puestos en el escalafón de regiones de innovación europeas". "Estamos en el top 100 de las regiones europeas. Hemos conseguido que Navarra se perciba para el resto del Estado y de Europa como un territorio universitario. La gente quiere venir a hacer su carrera científica y universitaria en Navarra. Y además hemos conseguido que todo eso se haga sin desatender cuestiones importantes, como que en Navarra tenemos un sistema de protección y de ayuda al estudio con becas de todo tipo", ha subrayado.

Cigudosa ha resaltado que "estamos consiguiendo que sea una comunidad que atraiga el talento y que tenga un futuro muy basado en la ciencia y la tecnología, que es probablemente la mejor palanca de desarrollo regional".

Una actividad que "ha llamado la atención y nos han pedido desde el Gobierno de España nuestra colaboración para llevar este tipo de proyectos, que son tan transformadores, tan innovadores y tan progresistas, al Gobierno de España".

Según ha explicado, "hemos elaborado y colaborado con el Ministerio de Ciencia en múltiples planes que han tenido lugar en los últimos cuatro años y la ministra -Diana Morant- está encantada porque conoce mi trayectoria y encantada de que pueda sumar con ella y con el equipo que tengo". Según ha indicado, la ministra le dijo: "vamos a intentar sumar a España lo que habéis aportado y aprendido en Navarra y es lo que vamos a hacer".

Juan Cruz Cigudosa ha llamado a "desdemonizar" la política, que ha reivindicado como "la mejor forma de cambiar las cosas". "Nunca me he arrepentido ni un segundo de la decisión que tomé de venir aquí a intentar mejorar a mi tierra", ha manifestado el todavía consejero, que ha insistido en que "con la visión que tenemos en el Gobierno de Navarra liderado por María Chivite ha sido una experiencia que repetiría y recomendaría a todos mis compañeros de la ciencia".

En cuanto a su relevo como consejero en el Ejecutivo foral, ha explicado que se producirá la semana que vienen "a la vez que el nombramiento siguiente". Al respecto, ha destacado que en su equipo "hay personas perfectamente preparadas para seguir adelante con todos los proyectos".

"Yo creo que en Navarra hemos puesto la estructura y es una cosa que tengo que agradecer personalmente a María Chivite, que creyera en este tipo de consejería del futuro, de cómo queremos vernos", ha manifestado. "Y la gente que está en el equipo es perfectamente capaz de seguir para adelante. Es muy importante, desde mi punto de vista, que entendamos que las cosas hay que cambiarlas desde dentro y que los equipos son lo fundamental", ha remarcado.

Preguntado sobre quién podría sucederle en el cargo, Cigudosa ha señalado que "todavía no hemos hablado de ese tema con la presidenta". "Es un tema que compete especialmente con la presidenta. Me ha pedido que cuente cómo están las cosas, no quiénes son las personas. Ella las conoce a todos y probablemente tomará una decisión acertada", ha expuesto.