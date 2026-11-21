Juan Cruz Cigudosa (2º por la derecha), número dos en la lista del PSOE al Congreso por Navarra. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número dos en la lista del PSOE al Congreso por Navarra, Juan Cruz Cigudosa, ha advertido de que los derechos del colectivo LGTBI están "en una situación crítica" ante el "modelo de la caverna" de PP y Vox. Por eso, ha llamado a votar un "modelo progresista" que "proteja sus derechos y no que prácticamente los elimine".

En declaraciones a los medios de comunicación, Cigudosa ha destacado que "yo ahora mismo estoy orgulloso de mi país, yo soy un hombre homosexual y estoy orgulloso de poder ir por la calle de la mano con quien quiero amar y sentirme más o menos seguro. Pero esto no está tan conseguido ni tan asentado como creemos". Así, ha recordado que "crecí en un país en el que eso no era posible" y ha afirmado que "tengo la sensación de que quieren que vuelva al periodo en el que yo no podía expresarme libremente por la calle".

El candidato al Congreso ha destacado que "en este país los derechos del colectivo han avanzado siempre de la mano en el Partido Socialista". Ha mencionado la ley del 2005 de matrimonio igualitario. "que me permitió a mí casarme", y la ley del 2023 para la igualdad de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Asimismo, ha indicado que el programa electoral del PSOE contempla medidas que "mejoran los derechos que tenemos ahora mismo". Entre ellos, un pacto de Estado "para acabar de una vez con los discursos y los delitos de odio" o una campaña de sensibilización sobre el estigma que supone el VIH. También una reforma para convertir el delito las terapias de conversión; "no basta con prohibirlas" porque "son tortura", ha subrayado.

De la misma manera, el PSOE propone una ley de familia "que iguala las familias sin atender a su composición y a su orientación en derechos y obligaciones" y la puesta en marcha de "soluciones para acabar con la LGTBIFobia" desde la educación.

Frente a ello, ha criticado que en los programas de los partidos de la derecha "no aparece nada" respecto al colectivo LGTBI. Pero, "mirando qué han hecho en el pasado", ha recordado que el PP "recurrió en el Tribunal Constitucional la ley de matrimonio igualitario" y mantuvo este recurso "durante siete años, cuando ya había miembros de ese partido que se estaban casando".

Además, ha resaltado que, en estos momentos, "en Valencia han decidido retirar la prohibición de las terapias de conversión. Un gobierno del PP y Vox". También ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "vuelve a las cavernas cuestionando las identidades, cuestionando la decisión de cada persona de tener su propia vida" o el "empeño" del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida "en llevarse fuera del centro de Madrid la manifestación del Orgullo".

Igualmente, ha advertido que "quieren eliminar la autodeterminación registral de género en toda España" y ha censurado que, "en un solo día", la Defensora del Pueblo en funciones, Teresa Jiménez Becerril, del PP, "ha eliminado en su organigrama el departamento de igualdad". Una "llamada atención que nos tiene que hacer pensar como sociedad dónde estamos y hacia dónde vamos", ha remarcado.

Juan Cruz Cigudosa ha resaltado que estamos en un "momento fundamental" y ha advertido de que, el 29 de noviembre "nos jugamos dos tipos de modelos de país". "Un modelo abierto que reconozca la diversidad, un modelo que atienda a todos y a todas por igual, que amplíe derechos, un modelo progresista, y un modelo de la caverna, un modelo de país excluyente, xenófobo, homófobo y machista", ha recalcado.

"A mí desde luego no me van a volver a meter en el armario" y "voy a pelear a muerte por esto", ha manifestado Cigudosa, que ha llamado a la ciudadanía a que "haga lo mismo, que el día 29 salga de su casa, vote y vote por una opción que proteja sus derechos y no que prácticamente los elimine".