Cinco detenidos tras cometer varios hurtos en viviendas de Buñuel y Ribaforada

PAMPLONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada de Prevención y Atención Ciudadana (BPyAC) de la Comisaría de Tudela en colaboración con la Policía Local de Buñuel, detuvieron recientemente en la localidad ribera a cinco personas integrantes de un grupo organizado dedicado a perpetrar hurtos en viviendas, a las que accedían tras llamar a las mismas y abrirles sus moradores la puerta introduciéndose en ellas sin su permiso.

Dotaciones de la mencionada BPyAC acudieron a Buñuel en apoyo de su policía local, la cual, tras varios de estos sucesos retenían a cuatro mujeres, con edades comprendidas entre los 19 y 26 años, en el porche del ayuntamiento.

Mientras tanto, agentes de BPyAC junto a una patrulla de Guardia Civil buscaron por las calles de la localidad ribera el vehículo que pudiera dar apoyo al grupo de mujeres, localizando en la Plaza San José del pueblo un turismo negro con placas de matrícula búlgaras. En su registro se hallaron diferentes bolsas con ropa de mujer, resultando por ello su conductor, un hombre de 24 años, detenido. En el transcurso de la intervención varios los vecinos de Buñuel identificaron a estas personas como presuntas autoras de los hurtos.

De la información recabada por los agentes actuantes se tiene conocimiento de que al menos han entrado en cuatro viviendas de Buñuel, y en dos viviendas de Ribaforada, en todas ellas con el mismo 'modus operandi'. Una de las detenidas en actitud cariñosa comienza a dar besos y abrazos a la persona que le abre la puerta, otra de las acompañantes accede a la vivienda con la excusa de pedir agua o solicitar ir al baño, mientras tanto, recorren la casa hurtando los objetos y prendas de interés que encuentran a su paso. En alguno de los casos llegando al robo de alguna pieza de joyería y dinero en metálico.

Puesto el grupo a disposición judicial y una vez decretada la puesta en libertad de todos ellos, agentes del Grupo de Policía Judicial de la comisaría ribera establecieron un dispositivo de vigilancia. Transcurridas unas horas dichos agentes se vieron obligados a intervenir interceptando en la N113 el vehículo en el que se desplazaban por el riesgo que implicaba tanto para sus ocupantes, 7 personas en su interior, como para el resto de usuarios de la vía. Su conductor dio positivo en el test indiciario de drogas quedando el vehículo inmovilizado por no dar fiabilidad de un domicilio conocido, además de no hacer pago inmediato de las sanciones administrativas interpuestas.