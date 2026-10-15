Cinco personas heridas tras colisionar dos vehículos en Ablitas

PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas la mañana de este jueves tras colisionar un coche y una furgoneta mientras circulaban por El Camino Viejo, en Ablitas.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 09.52 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), dos ambulancias de soporte vital básico, el equipo médico de la zona y patrullas de la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido en el Camino Viejo, en el término municipal de Ablitas, y ha consistido en la colisión frontal de un coche, en el que viajaba un único ocupante, con una furgoneta, en la que viajaban ocho personas. A la llegada de los servicios de emergencia, los ocupantes de ambos vehículos se encontraban fuera de los mismos.

Los servicios de emergencia han trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela a cinco personas. Todas ellas presentan contusiones con pronóstico leve. Dos varones de 35 años han sido trasladados en la ambulancia de soporte vital avanzado; otros dos varones, de 31 y 24 años respectivamente, en una ambulancia de soporte vital básico; y un varón de 23 años, el conductor del coche, en otra ambulancia de soporte vital básico. El resto de ocupantes de la furgoneta no han requerido asistencia médica.

La Guardia Civil instruye las diligencias del siniestro.