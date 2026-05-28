Cinco personas heridas tras una salida de vía en Arce

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración la mañana de este jueves tras sufrir una salida de vía en la carretera NA-1720 (Aoiz - Burguete), en el término municipal de Arce.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 10.03 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Burguete, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un helicóptero medicalizado, dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 19,1 de la carretera NA-1720 (Aoiz - Burguete), en el término municipal de Arce, cuando un vehículo con cinco ocupantes ha sufrido una salida de vía y ha quedado volcado a un lado de la carretera.

Tras localizar el vehículo, que se encontraba oculto por la vegetación, los bomberos lo han estabilizado y los servicios de emergencia han extraído a los ocupantes, que se encontraban atrapados mecánicamente.

Las cinco personas ocupantes del vehículo han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. El helicóptero medicalizado ha trasladado a un varón de 80 años con un traumatismo costal con pronóstico reservado. Las dos ambulancias de soporte vital básico han trasladado a tres varones de 81, 73 y 71 años, con policontusiones con pronóstico leve. Y a una mujer de 72 años con contusiones, también con pronóstico leve.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.