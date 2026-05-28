Cinco personas heridas tras una salida de vía en Arce

Un hombre de 80 años ha sido evacuado en helicóptero al HUN con un traumatismo costal con pronóstico reservado

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente.
Los servicios de emergencia en el lugar del accidente. - GOBIERNO DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Actualizado: jueves, 28 mayo 2026 13:16
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   PAMPLONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

   Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración la mañana de este jueves tras sufrir una salida de vía en la carretera NA-1720 (Aoiz - Burguete), en el término municipal de Arce.

   El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 10.03 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Burguete, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un helicóptero medicalizado, dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral.

   El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 19,1 de la carretera NA-1720 (Aoiz - Burguete), en el término municipal de Arce, cuando un vehículo con cinco ocupantes ha sufrido una salida de vía y ha quedado volcado a un lado de la carretera.

   Tras localizar el vehículo, que se encontraba oculto por la vegetación, los bomberos lo han estabilizado y los servicios de emergencia han extraído a los ocupantes, que se encontraban atrapados mecánicamente.

   Las cinco personas ocupantes del vehículo han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. El helicóptero medicalizado ha trasladado a un varón de 80 años con un traumatismo costal con pronóstico reservado. Las dos ambulancias de soporte vital básico han trasladado a tres varones de 81, 73 y 71 años, con policontusiones con pronóstico leve. Y a una mujer de 72 años con contusiones, también con pronóstico leve.

   Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.

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