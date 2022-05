Ciriza anuncia ayudas para los mejorar sistemas de abastecimiento de municipios de menos de 20.000 habitantes

PAMPLONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno foral, Bernardo Ciriza, ha anunciado una línea de ayudas por valor de 3.153.155 euros para mejorar los sistemas de abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de municipios con menos de 20.000 habitantes. Dichas ayudas permitirán reducir el porcentaje de pérdidas de agua que en muchas zonas de Navarra se sitúa todavía por encima del 60%.

Las subvenciones, que están enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiadas a través de los fondos Next Generation, se distribuirán entre los años 2022 y 2025. Las entidades locales podrán solicitar las ayudas a partir del 9 de mayo, fecha de publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y dispondrán de 25 días naturales para presentar las solicitudes.

El consejero Ciriza ha estado acompañado en rueda de prensa por el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mari Rodríguez, y la directora del Servicio de Infraestructuras Locales, Cristina Toledano.

Esta línea de ayudas tiene el objeto de "mejorar la eficiencia, la reducción de pérdidas de agua en las redes de distribución y la reparación y mejora de la captación de los depósitos e instalaciones de potabilización en pequeños y medianos municipios, en donde el coste de estas actuaciones imposibilita la ejecución real de las mismas por su titular, y cuyo efecto se traduce en un importante ahorro de agua y energía, y en una mejor garantía de suministro".

LOS DETALLES DE LA CONVOCATORIA

Podrán resultar beneficiarias las entidades locales que tengan asumida la competencia de prestar los servicios de abastecimiento y que planteen actuaciones que afecten a sistemas de abastecimiento que sirvan a municipios con población menor de 20.000 habitantes.

La cuantía máxima asignable a cada solicitud es de 500.000 euros siendo el 80% del coste de la inversión el porcentaje máximo de financiación.

La valoración de las solicitudes se llevará a cabo conforme a los criterios de aseguramiento del cumplimiento del objetivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; de innovación tecnológica en los sistemas de abastecimiento municipal; de grado de maduración de las actuaciones; y de contribución a los objetivos del reto demográfico.

Serán inversiones financiables las dedicadas al abastecimiento de agua en alta, incluyendo la mejora de las captaciones, renovación de redes de transporte, depósitos y potabilizadoras; la renovación de redes de distribución de agua potable desde el depósito hasta la entrada en el casco urbano; y la renovación de redes en baja, exclusivamente de abastecimiento, dentro del casco urbano, incluyendo reposición de zanja, pero no pavimentación.

Las inversiones se referirán a sistemas de abastecimiento locales que sirvan a municipios con población menor de 20.000 habitantes y deberán estar específicamente destinadas a alcanzar los objetivos previstos en el Plan, como son la mejora, renovación y reducción de pérdidas en los sistemas de abastecimiento, ahorro en el consumo de agua y/o incremento de la garantía de suministro. A estos efectos, se tomará la cifra oficial de población oficial a fecha 1 de enero de 2022.

Por su parte, los gastos subvencionables serán aquellos que tengan por objeto la ejecución de obras de mejora y renovación de sistemas de abastecimiento de agua en alta y conducciones desde el depósito hasta el casco urbano; y de redes en baja, dentro de casco urbano, incluyendo reposición de zanja, pero no pavimentación, en un sistema de abastecimiento que sirva a municipios menores de 20.000 habitantes, encaminadas a la reducción de pérdidas en las redes de dichos sistemas de abastecimiento, ahorro en el consumo y/o incremento en la garantía de suministro. Los gastos comprenden el trazado de las conducciones, obra civil, obras de fábrica, dispositivos de medida y transmisión de datos, piezas especiales y elementos que garanticen la funcionalidad de la instalación.

REDUCIR EL PORCENTAJE DE PÉRDIDAS DE AGUA

Las mejoras en las infraestructuras de abastecimiento son fundamentales para reducir las cantidades de agua no registrada, uno de los objetivos principales del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, el mayor instrumento contra el cambio climático en materia hídrica de Navarra.

Esa agua no registrada se corresponde con el agua de abastecimiento que finalmente no se contabiliza por causas como fugas o pérdidas en la red de abastecimiento y consumos no controlados por falta de sistemas de medición.

ACTUACIONES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DENTRO DEL NUEVO PIL

El nuevo Plan de Inversiones Locales (PIL), aprobado el pasado mes de marzo y dotado con más de 40 millones de euros durante los próximos 4 años, consta de tres líneas, entre las que se incluyen 51 actuaciones en materia de abastecimiento de agua en alta.

En Bidasoa, la construcción de un nuevo depósito en Ezkurra y la captación del manantial Errotazar a depósito de Santesteban. En Urumea-Leitzarán-Araxes, la ampliación de la cubrición de la ETAP de Leitza; la renovación de la red en alta, conexión de manantiales y protección de captaciones en Leitza; y las mejoras en depósito y captaciones. En Baztán, la potabilización de agua de las nuevas captaciones de Zugarramurdi.

En Larraun, Imotz, Basaburúa, Atez, Ultzama y Lantz, la conducción de Leazkue; la renovación red en alta en Iraizotz y urbanización de Iraizotz; el depósito de Burutain; el depósito de Guelbenzu; la mejora de la captación Aitzarreta y sustitución de bomba del pozo Iribas; el depósito superior para suministro a caseríos por gravedad en Arrarats; las mejoras del depósito de Anocíbar/Anotzibar; y la mejora del depósito de Etxaleku (Imotz).

En Urdalur, la instalación de sistema de filtración en el nuevo depósito de Irañeta y prolongación arteria principal Urdalur hasta Irurtzun.

En la Comarca de Pamplona, el abastecimiento a la población de Usi desde el depósito de Belzunce abastecimiento a Zandio y Osacáin mejora del abastecimiento de agua en alta al valle de Atez; el depósito de Goñi; el abastecimiento a Garrués; y conexión de Ibargoiti a la solución Mendinueta de la Mancomunidad de Izaga.

Pirineo Central, la mejora y ampliación del abastecimiento de agua potable de Orbaizeta mediante la solución Iturriotz y mejora del abastecimiento en alta en Garralda. Y en Irati, la octava fase de la solución Mendinueta para trabajos de telemando y telecontrol y la renovación de la red de abastecimiento en alta a Bigüezal.

En Alto Aragón, el telemando y telecontrol de la Mancomunidad de Sangüesa / Zangoza; la centrifugadora de fangos en la ETAP de la Mancomunidad de Sangüesa; el depósito de Javier; y la balsa de regulación en Cáseda. En Montejurra, la conducción Los Arcos-derivación Viana; el ramal de la conducción a Viana; el abastecimiento a Amillano; el abastecimiento al Valle de Allín - Fase 1 y 2 (Echávarri); el abastecimiento a Lezáun; el abastecimiento a Riezu desde la Mancomunidad de Montejurra; y la actualización de telemando y telecontrol de la Mancomunidad de Montejurra.

En Riezu, la renovación parcial de la red en alta de la Mancomunidad de Valdizarbe; el depósito de Muniain de Guesálaz; y la actualización de telemando de la Mancomunidad de Valdizarbe.

En la Zona Media y Bajo Arga y Aragón, la ampliación 100 l/s de la ETAP Pedrera; la ampliación 100 l/s de la ETAP Olóriz; el nuevo depósito en la ETAP Pedrera; ramal de Villafranca; la derivación de Villafranca; la derivación de Milagro; la derivación de Cadreita; y el bombeo de Carcastillo.

Y, por último, en la Ribera, el depósito de Virgen de la Cabeza; la reformas de la ETAP de Valtierra y Arguedas; y la renovación parcial de la conducción general de Corella.