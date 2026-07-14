La ciudadanía decide el premio del público a la mejor colección del Concurso de Fuegos Artificiales

Colección de fuegos artificiales. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Esta noche se quema la última colección pirotécnica del XXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Autor de San Fermín. La suerte, entonces, estará echada y el jurado técnico de esta edición decidirá quiénes se merecen el San Fermín de Oro, el San Fermín de Plata y el San Fermín de Bronce. La ciudadanía también tiene su papel en este concurso ya que con sus votos se define el premio del público.

A través de una votación popular iniciada el pasado día 6 de julio, cualquier persona puede valorar las distintas colecciones puntuándolas del 1 al 10. La votación concluirá cuando acaben las fiestas y se hayan disparado ya todas las colecciones previstas. Se puede participar bien de forma online votando en la web www.sanferminespamplona.es o bien de forma presencial en Civivox Condestable o en la Oficina de Turismo. Se puede votar por cada colección una sola vez, aunque el sistema telemático permite modificar el voto de días anteriores, ha informado el Ayuntamiento

Es necesario registrar o aportar los datos personales ya que, entre las personas participantes en la votación popular, se sortearán diferentes premios. El resultado del sorteo se hará público días después de concluir las fiestas y se convocará a un acto de entrega de los premios. El XXV Concurso de Fuegos Artificiales de Autor de San Fermín está patrocinado por Eroski y Diario de Navarra.