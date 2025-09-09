La ciudadanía navarra da un notable a su nivel de satisfacción vital y es la segunda en el conjunto de España

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna (i9, junto con Txerra García de Eulate, director general de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudadanía de Navarra valora con un 7,5 su nivel de satisfacción vital, lo que la sitúa como la segunda Comunidad con mejor valoración, sólo por detrás de Islas Baleares, según la última Encuesta Social y de Condiciones de Vida (ESCV) elaborada por el Instituto de Estadística de Navarra correspondiente al año 2024.

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, que ha presentado los resultados de la encuesta en una rueda de prensa, ha resaltado que "hay una alta satisfacción vital entre la ciudadanía navarra" y ha indicado que "es muy significativo que cuando se les pregunta sobre el futuro, en su modo de vida, atisban un horizonte de optimismo". "Consideran que les va a ir mejor la vida de lo que tienen ahora", ha señalado.

Taberna, que ha comparecido junto con Txerra García de Eulate, director general de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas, ha afirmado que "en estos momentos de terraplanismo, de toxicidad, de discursos del odio, entender que la población navarra es optimista tanto en su momento actual como para el futuro es un recurso social de primer orden, es un recurso social para emprender proyectos que avancen en la Comunidad". "Este recurso de la alta satisfacción vital de los navarros y navarras y esa esperanza de que les vaya mejor en su vida es un elemento muy significativo", ha señalado.

La valoración de la ciudadanía navarra sobre su satisfacción vital ha mejorado en cuatro décimas en comparación con la última encuesta, correspondiente al año 2022, pasando de un 7,1 a un 7,5. Además, en 2019, primer año con el que se puede hacer una comparativa homologable, la satisfacción era de 7,1.

La encuesta de 2024 refleja diferencias según el nivel de ingresos de las personas encuestas. A mayor nivel de ingresos, hay una mayor satisfacción con la vida. Quienes tienen un nivel socioeconómico medio alto tienen una satisfacción de 7,9, frente a los niveles medio (7,5) y bajo (6,6).

Félix Taberna ha destacado otros dos aspectos recogidos en la encuesta. Por un lado, ha resaltado la "alta preocupación" que existe en la ciudadanía navarra por el cambio climático, que se sitúa igualmente como segunda Comunidad en este ámbito. De hecho, un 35,4% de las personas encuestadas estarían dispuestas a pagar más impuestos para luchar contra el cambio climático. En cambio, un 36,6% rechazarían que se les suban los impuestos para este fin y un 28% no se muestra ni a favor ni en contra.

El vicepresidente ha señalado que "vamos a seguir trabajando en una fiscalidad verde" pero ha apuntado que "a dos años vista" la posibilidad de elevar impuestos en este ámbito "no la tenemos próxima".

Taberna ha explicado que "un elemento no tan positivo" de los resultados de la encuesta en relación con el cambio climático es que los jóvenes "no tienen tanta preocupación como los mayores". "Esto nos permitirá focalizar esta preocupación en poblaciones que no tienen la conciencia del significado del cambio climático", ha explicado.

Txerra García de Eulate ha afirmado que se analizará por qué los jóvenes muestran una menor preocupación respecto al cambio climático, aunque ha planteado varias hipótesis, como "el negacionismo frente a la crisis climática" o que tienen "otras prioridades como el acceso a la vivienda o el nivel de ingresos".

Por otro lado, el vicepresidente se ha detenido en los datos relativos a la corresponsabilidad entre hombres y mujeres para tareas domésticas y de cuidados. "Seguimos viendo cómo todavía son las mujeres las que más trabajos realizan en el ámbito doméstico, en el ámbito de cuidados, pero hay que notar que se ha avanzado desde 2022 a 2024. Hay una mayor corresponsabilidad masculina", ha resaltado.

García de Eulate ha explicado que la categoría en la que los hombres realizan tareas domésticas "siempre o la mayor parte de las veces" ha pasado del 25% en 2016 al 33% en 2024. "Un 56% de las mujeres realizan siempre o la mayor parte de las veces las tareas domésticas frente a ese 33% de los hombres", ha añadido.

Por tanto, el director general ha señalado que la brecha en este ámbito es de 23 puntos. "Sí que es cierto que se está reduciendo la brecha pero todavía existe", ha indicado.

La tarea de recoger la mesa es la que presenta un mayor grado de corresponsabilidad, mientras que poner la colada es la que menos, ámbito en el que en un 60,3% por ciento de los casos las mujeres asumen esta tarea.

Además, ha considerado "muy positivo" que la corresponsabilidad aumenta entre las generaciones más jóvenes y también se observa un correlación positiva entre nivel de estudios y corresponsabilidad, es decir, con mayor nivel de estudios de los hombres, estos participan en mayor medida en las tareas domésticas.

También ha destacado que las afirmaciones que niegan la violencia de género tienen "poco respaldo social" y nueve de cada diez personas rechazan esos planteamientos.