La ciudadanía podrá consultar, del 12 al 19 de octubre, su inclusión en el censo electoral en Pamplona

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

A partir del lunes 12 de octubre, el Ayuntamiento de Pamplona pone a disposición de la ciudadanía un sistema de consulta para comprobar los datos del censo electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. De esta forma, las personas interesadas podrán confirmar si están incluidas en el censo para poder ejercer su derecho a voto o, en caso de errores o de no estar registradas, poder alegar. La consulta estará disponible hasta el 19 de octubre.

El Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado dos vías para consultar la información censal. En ambas, es necesario facilitar el número de DNI y el primer apellido. Se puede optar, por una parte, por llamar al teléfono 010 - 948 420 100, en horario de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, y el sábado, de 9.30 a 13.30 horas. Por otra, de forma telemática, se puede acceder a la portada de la web municipal, que incluye un enlace al censo. Desde la entrada en vigor de la normativa de protección de datos, las listas del censo no se exponen públicamente.

El censo incluye los movimientos padronales registrados hasta el pasado 30 de julio, ya que se tiene como referencia para cerrarlo el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria, que en esta ocasión es el 1 de agosto. De forma provisional y según el padrón municipal a esa fecha, hay 154.972 personas con nacionalidad española y con más de 18 años el día 29 de noviembre que podrían votar en las elecciones generales. La cifra definitiva del censo se conocerá el 23 de octubre, después de este periodo de exposición pública y de la resolución de las reclamaciones, ha informado el Ayuntamiento en una nota.