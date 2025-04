La Ciudadela de Pamplona acoge el sábado tres propuestas escénicas dentro del festival 'Danzad, Danzad, Malditos'

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival itinerante de danza y movimiento 'Danzad, Danzad, Malditos' regresa este sábado 12 de abril a la Ciudadela de Pamplona. Este espacio acogerá ese día a las 20 horas tres propuestas escénicas en espacios no convencionales con compañías locales e internacionales, con entrada libre.

Este festival de danza contemporánea, promovido por el Ayuntamiento de Pamplona y dirigido por Rafael Arenas y Carmen Larraz, nació en el verano del 2016 en el Casco Antiguo de Pamplona y fue evolucionando a lo largo de sus ediciones, hasta llegar el formato actual en el que, además de itinerante, incluye música electrónica de vanguardia.

La propuesta es acercar la danza y las artes del movimiento a la ciudadanía con tres espacios y tres compañías de Corea, Chipre y Mérida que abordarán coreografías de entre 15 y 20 minutos cada una de ellas. Como en verano, habrá un grupo local de parkour que se encargará de la apertura, recorrido y cierre de la jornada, comenzando en la entrada de la fortificación por la avenida del Ejército.

Como es habitual, equipo de parkour DDM será el encargado de inaugurar la apertura y cierre de la jornada. Guiarán por la Ciudadela a cada uno de los eventos que tendrán lugar. El equipo está formado por Alba Duarte, Idoia Rodríguez, Rafael Arenas, Carlos Lezaun, Urtxi Ortega, Alejandro Abad, Lucas Torres, Ander San Martín, Marcos Quel, Enrique Cabreras, Isaak Duarte, Álvaro Taravillo y Rubén Giménez.

COREA, CHIPRE Y MÉRIDA COMO ORÍGENES

La primera coreografía, de Heung Won Lee, es de 2023 y lleva como título Speechless / Sin palabras. El bailarín estudió en la Universidad Nacional de Arte de Corea. Trabajó en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Corea, luego se trasladó a trabajar a Polonia y, desde 2019, forma parte del Teatro de Danza Aura en Lituania, donde trabaja con muchos coreógrafos internacionales. Speechless se inspira en la desafortunada historia de su familia para proyectar resiliencia. La pieza se ha interpretado en Sai festival de Tokio 24, Solo dance Ankara 24 y premio 3er premio en Gdansk concurso de danza en solitario.

En segundo lugar, desde Chipre llega el montaje Beyond After, de Bente Bulens, una bailarina, exploradora e intérprete licenciada por la PERA - Escuela de Artes Escénicas de Chipre titulado Beyond After es un solo que ganó el primer premio en el ICC Linkage y recibió el apoyo de Danspunt en Bélgica en 2023/2024. Su trabajo investiga en lo absurdo de un movimiento, la densidad, la repetición, el surrealismo y la búsqueda del agotamiento en ciertas cualidades del movimiento.

Para terminar la tarde, llega la propuesta extremeña de Germen Dance Project con la pieza Dânsâi, una coreografía inspirada en el encuentro en su visita a Cali con una de las múltiples especies de árboles, el Ficus Elástica (Dansai Ichijiku), perteneciente de la biodiversidad de Colombia, y en la propia investigación y percepción del movimiento del artista. La pieza indaga en la biomecánica y la ergonomía de las especies marinas invertebradas y en cómo pueden llegar a trasladarse al cuerpo humano y adoptar sus tejidos musculares. Germen Dance Project es una compañía de danza creada y dirigida por los emeritenses Adrián Herrera y Alba Gog con sede en creativa en Mérida (Extremadura).